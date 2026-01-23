白擴大雙北提名 藍憂衝擊選情 「母雞幫忙站台要謹慎」

快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聯合報／ 記者邱書昱葉德正林媛玲／連線報導
民眾黨提名許甫（左二）、吳怡萱（左一）等人出戰北市議員選舉，影響選區版圖。圖／聯合報系資料照片
民眾黨提名許甫（左二）、吳怡萱（左一）等人出戰北市議員選舉，影響選區版圖。圖／聯合報系資料照片

民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊，綠營認為，若藍白合，台北市長蔣萬安、副市長李四川一旦「母雞聯手」會有輔選聯動效應。藍營認為，民眾黨若全部都上，藍營在雙北恐無法達到單獨過半，幫忙站台一定要謹慎。

2026九合一選舉

民眾黨前天公布第4波提名，北市由黨前副秘書長許甫參選松山信義，前發言人吳怡萱選中正萬華，新北由國際事務部前主任林子宇選板橋、永和區主任陳怡君選中和。

松山信義選區共9席，目前藍營占5席，在地國民黨議員秦慧珠認為，民進黨長期在選區保有4席，剩下5席若加上民眾黨爭取，勢必會有藍營的人掉下去。她憂心民眾黨如果提名2席，加上原先4席都選上，國民黨席次恐無法單獨過半，副議長要拱手讓人，連議長也會綁手綁腳。

民進黨議員許淑華也說，蔣萬安可能和李四川有輔選聯動效益，但民眾黨未提名自家市長人選情況下，蔣萬安可能會幫忙站台，恐使藍營支持者混淆。

中正萬華共8席，現藍營4席、綠營3席、無黨籍1席。國民黨議員鍾小平分析，國民黨約有7萬5千票、民進黨有6萬多票，第三勢力會有2.5萬到3萬票，如果只有吳怡萱1席可以穩穩的；不過還有現任無黨籍議員徐立信和應曉薇女兒應佳妤是變數，「泛藍參選爆炸勢必就會衝擊選情」。

民進黨議員洪婉臻說，中正萬華每屆都相當激烈，上次吳是落選頭，如果這次藍白合，或多或少都會影響民進黨選票。

至於民眾黨在新北，國民黨新北市黨部主委黃志雄指，板橋策略是力保現任，現有4席都爭取連任，第5席是否提名將視情況再評估；中和維持4席，沒增額提名空間，「我們守好既有席次，也有空間讓民眾黨發揮」。

民進黨新北黨部執行長高碩呈表示，整體策略先顧好自己人，避免內部分票影響整體戰力，從2022年選舉經驗，綠白重疊性不大，對國民黨選舉衝擊較大。

