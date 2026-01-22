快訊

藍新竹縣長初選爆黑函 陳見賢秀「良民證」反擊：我不是黑道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳見賢今在臉書上表示，無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，「我不是黑道，更不是流氓」。圖／取自陳見賢臉書
陳見賢今在臉書上表示，無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，「我不是黑道，更不是流氓」。圖／取自陳見賢臉書

國民黨新竹縣長提名之爭由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，雙方陣營頻擦出火花。陳見賢今在臉書上表示，黨內初選關頭，黑函與抹黑如影隨形，但至今他的抽屜裡始終放著「無刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）。陳強調，無論有心人想抹黑造謠，「我不是黑道，更不是流氓」。

陳見賢表示，1985年他24歲，剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬。記得那天，他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，他就被帶走了。那一刻，世界靜止了。在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，他未經審判，以「叛亂罪」之名送往管訓。那個罪名比山還要沉重。是他人生中最寒冷、也最漫長的3年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

陳見賢提到，消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。他這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠，「如果說一個 24 歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的太抬舉我，也太低估了那個時代的荒謬。」

陳見賢說，回歸社會後，他結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，更明白「平安」兩字的重量。他投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親，守護住每一份得來不易的光亮。也許他的個性海派，但他對家鄉的初心從未改變。

陳見賢說，中央該給我們的建設，他會去爭；孩子該有的教育，他會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，他會一條一條替大家爭取。「這是我餘生最想做、也最該做的事。」

陳見賢直言，遺憾的是，在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形。看著那些塞在鄉親車上的惡意，他不為自己難過，但他心疼大家受驚擾。越是艱難的時刻，他越清楚自己為何要堅定地走下去，因為他守護的，從來不只是個人的名譽，而是家鄉那份純樸的正直，還有共同的未來。

