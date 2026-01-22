藍營花蓮縣長民調出爐…葉耀輝反彈批「一場鬧劇」 縣黨部回應

國民黨花蓮縣黨部近日針對下屆縣長提名人選作出內參民調，由吉安鄉長游淑貞勝出，將建議黨中央提名或徵召。落敗的葉耀輝、被排除的何啟聖紛紛反彈，批評作法草率、一場鬧劇，兩人今天到黨中央提申訴。縣黨部回應，這次提名作業完全依照黨內制度，具備正當性。

縣黨部委託民調公司於15日至17做出「花蓮縣長選情調查報告」，吉安鄉長游淑貞支持度51.9%，花蓮前市長葉耀輝11.8%，在不同鄉鎮市、性別、年齡、學歷或政黨的分層，都是支持游淑貞的比例高。

縣黨部昨天公布結果，但沒有詳細的樣本數等資訊。當事人葉耀輝怒稱「遭到突襲」，表示早已聲明不參與參考民調，主委盧新榮硬是橫柴入灶，還自行選定一家民調公司並提早民調時間、沒收他要求的電視政見及言詞辯論。

孫文學校校長辦公室主任何啟聖昨天到花蓮拜會議長張峻和葉耀輝，也對縣黨部以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由將他排除不滿，葉、何兩人今天下午共同到黨中央申訴。

縣黨部表示，游淑貞與葉耀輝都明確向縣黨部表達爭取提名意願，葉在去年底主動拜會，縣黨部因此啟動協調機制，本月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意兩人進行內部民調，當時邀請兩人說明參選理念，並明確告知民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。

縣黨部表示，提名委員會13日再邀葉、游協調，兩人對以民調決定人選沒有異議，但葉耀輝提出的辯論會，因不屬協調項目未獲共識。

至於何啟聖，雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前沒有與縣黨部聯繫，且當時黨籍還不設在花蓮，基於制度與程序考量，未列入民調名單。