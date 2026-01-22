嘉市府北棟大樓動土充滿選舉味 黃敏惠林倩綺當著劉世芳面爭取輕軌

嘉義市民等20年市府兼市民中心北棟大樓，市府上午舉行動土祈福典禮，適逢市長議員年底改選選舉年，典禮現場雖未出現選戰攻防，卻仍瀰漫選舉政治氣息，民進黨提名市長參選人、立委王美惠致詞，特別感謝黃敏惠率領市府團隊長期努力，讓北棟大樓順利動土，言語中多次肯定市府施政成果，被解讀為跨黨善意互動。

市長黃敏惠強調，嘉市民主聖地，「看人才、不分政黨」，她點名立委王美惠、國民黨立委林倩綺到場，民眾黨立委張啓楷未出席，也派代表參加，展現跨黨支持力量。不過，典禮致詞出現中央地方建設角力。黃敏惠、林倩綺致詞時，當著劉世芳的面公開喊話，爭取嘉義輕軌建設支持。黃敏惠直言，「市府不缺計畫，缺的是中央支持與鼓勵」，輕軌是「中央欠嘉義市的」。