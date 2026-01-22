嘉市府北棟大樓動土充滿選舉味 黃敏惠林倩綺當著劉世芳面爭取輕軌

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民等20年市府兼市民中心北棟大樓，市府上午舉行動土祈福典禮，適逢市長議員年底改選選舉年，典禮現場雖未出現選戰攻防，卻仍瀰漫選舉政治氣息，民進黨提名市長參選人、立委王美惠致詞，特別感謝黃敏惠率領市府團隊長期努力，讓北棟大樓順利動土，言語中多次肯定市府施政成果，被解讀為跨黨善意互動。

2026九合一選舉

市長黃敏惠強調，嘉市民主聖地，「看人才、不分政黨」，她點名立委王美惠、國民黨立委林倩綺到場，民眾黨立委張啓楷未出席，也派代表參加，展現跨黨支持力量。不過，典禮致詞出現中央地方建設角力。黃敏惠、林倩綺致詞時，當著劉世芳的面公開喊話，爭取嘉義輕軌建設支持。黃敏惠直言，「市府不缺計畫，缺的是中央支持與鼓勵」，輕軌是「中央欠嘉義市的」。

劉世芳未回應輕軌議題，她強調，市民中心北棟大樓能在等待20年後順利動土，是中央與地方合作成果。內政部補助金額超過20億元，交通部也補助地下停車場經費。角逐市長大位人士互動微妙。民眾黨張啓楷因立法院行程未到場，國民黨有意參選翁壽良醫師缺席，市長參選人議員鄭光宏到場；黃敏惠邀請劉世芳坐她身旁，2人低聲交談，互動熱絡，相較之下，黃敏惠與王美惠互動不多。動土典禮不僅宣告重大市政建設啟動，也悄然映照選舉年政治角力。

黃敏惠 王美惠

