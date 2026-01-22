中山大同綠初選7搶4！謝系子弟兵邀姚文智助陣 盼有別傳統造勢
九合一大選年底登場，北市綠營議員初選預計3月進行，中山大同綠營參選現任加新人共有7人欲爭取4席，競爭激烈。海洋委員會主委管碧玲女婿林子揚今辦活動，找來前立委姚文智等文化界人士站台，談到倒數一個多月初選，他表示自己有別過去傳統造勢，將聚焦文化與政策討論，並將國外經驗來帶領台北走向國際。
2026九合一選舉
中山大同議員綠營初選相當激烈，本屆當選有王世堅、顏若芳、陳怡君及2023年加入民進黨林亮君，今年除王轉戰立委外，其餘都要力拚連任，民進黨預計提名4席參選，表態參選新人包含王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚、新潮流幕僚李偉民之子李立聖，競爭激烈。
林子揚今天在大稻埕李臨秋故居舉辦文化參展活動，邀請作詞名家李臨秋之子李修鑑、霞海城隍廟管理人陳文文、前立委、影視文化人姚文智站台。
林表示，希望藉由過去外派經驗，帶動台北改變，包含參考泰國河道運輪改善交通案例，盼淡水河也不僅限於觀光，也能疏導與舒緩台北的交通壓力。
林也提及，希望藉由自己經驗，將首都外交發揚廣大，不僅限於雙城論壇，應舉辦更具規模的國際論壇，他在泰國、亞洲甚至中南美洲都已成立後援會，會將這些國際支持者力量轉化為選戰助力，證明他有能力帶領台北走向國際，不同於過去傳統造勢，將聚焦文化與政策討論。
