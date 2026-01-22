影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調黨內一定會團結迎戰國民黨。記者徐白櫻／攝影
高雄市長選舉，民進黨昨宣布提名立委賴瑞隆迎戰國民黨立委柯志恩，賴、柯兩人今天在宮廟活動同台，市長陳其邁到場後跟柯志恩開心聊天，賴也全場緊跟陳其邁，3人互動受關注。針對近日媒體公布民調領先情況，柯點出或許民進黨內部還需要時間整合。賴瑞隆強調，內部整合整合沒問題，大家都有信心「高雄絕對要守下」。

前金區萬興宮今天上午舉辦文衡聖帝開光安座暨大碑咒法牆揭幕儀式，國民黨市長參選人柯志恩被問及近日民調領先賴瑞隆時表示，任何民調結果她都尊重，這次應該是他們初選後的第一次民調公布，或許民進黨內部還有一些整合上的問題。

隨後到場的賴瑞隆被問黨內各派系如何整合、團結？他表示，黨內團結沒有問題，市長、立委及議員等黨內同志都有共同默契與決心，「高雄絕對要守下來」；所有民調都納入參考，更重要是要深入基層、爭取民意基礎，有信心年底勝選。

陳其邁致詞表示，賴瑞隆與柯志恩皆到場，要請到兩人同時到場很困難，時間過得很快，他希望下任市長一棒接一棒，帶領高雄繼續進步，民主社會是由人民頭家做主，這是最重要的精神，另外地方和諧、政治繼續進步也很重要，祝大家新的一年「萬興、萬興、萬事興」。

萬興宮舉辦大碑咒法牆揭幕儀式，市長陳其邁及下屆藍綠市長參選人都到場參與。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右三）強調今參加宮廟活動，強調接下來會陸續公布政見，好好讓選民能夠了解她的參選理念。記者徐白櫻／攝影
