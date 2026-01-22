影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光
高雄市長選舉，民進黨昨宣布提名立委賴瑞隆迎戰國民黨立委柯志恩，賴、柯兩人今天在宮廟活動同台，市長陳其邁到場後跟柯志恩開心聊天，賴也全場緊跟陳其邁，3人互動受關注。針對近日媒體公布民調領先情況，柯點出或許民進黨內部還需要時間整合。賴瑞隆強調，內部整合整合沒問題，大家都有信心「高雄絕對要守下」。
2026九合一選舉
前金區萬興宮今天上午舉辦文衡聖帝開光安座暨大碑咒法牆揭幕儀式，國民黨市長參選人柯志恩被問及近日民調領先賴瑞隆時表示，任何民調結果她都尊重，這次應該是他們初選後的第一次民調公布，或許民進黨內部還有一些整合上的問題。
隨後到場的賴瑞隆被問黨內各派系如何整合、團結？他表示，黨內團結沒有問題，市長、立委及議員等黨內同志都有共同默契與決心，「高雄絕對要守下來」；所有民調都納入參考，更重要是要深入基層、爭取民意基礎，有信心年底勝選。
陳其邁致詞表示，賴瑞隆與柯志恩皆到場，要請到兩人同時到場很困難，時間過得很快，他希望下任市長一棒接一棒，帶領高雄繼續進步，民主社會是由人民頭家做主，這是最重要的精神，另外地方和諧、政治繼續進步也很重要，祝大家新的一年「萬興、萬興、萬事興」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言