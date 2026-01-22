松信區議員藍白分票？秦慧珠示警：蔣萬安幫站台要謹慎

民眾黨昨公布第四波議員提名，由許甫參選台北市松山信義選區。在地國民黨議員認為，會比上屆參選者楊寶楨強勁，恐會影響藍營選票；民進黨議員則認為，該區綠營選票能夠保住4席。不過，兩人不約而同提到整體北市議會席次，藍營直呼，一定要單獨過半，蔣萬安不可不慎。

台北市松山信義選區共有9席議員席次，目前藍營就占了5席，而國民黨徐巧芯、王鴻薇成功轉任立委後，空出了2席。而民進黨部分，則是在議員許家蓓病逝後，也空出了1席空間。

對於許甫參選，國民黨北市議員秦慧珠認為，肯定是很緊繃，許甫在知名度上又是民眾黨前副秘書長，甚至有擔任立法院民眾黨團主任的太太陳智菡組合，「一人競選、兩人發言。」這確實比上一屆參選的楊寶楨再強些；現在藍白合的機制下，多少會搶到藍軍選票。

秦慧珠說，目前國民黨在松信選區有2席次空間，黨內新人部分已有三位在跑，而前發言人楊智伃近期也傳拜訪里長。反觀民進黨，在支持者配票及長久以來保有4席，應該還是能維持同樣的席次數，「所以國民黨如果5＋民眾黨1席，那勢必會有藍營的人掉下來。」

秦慧珠也說將目光放到北市議會，她說，民眾黨在台北市議員提名2席，如果全部都上，加上原先的4席總計6席，不僅僅是造成國民黨席次減少，更無法達到單獨過半，副議長席次恐會拱手，就連議長也會綁手綁腳，「以前北市議會副議長就讓給新黨、親民黨。」

秦慧珠說，所以蔣萬安若之後幫忙站台等，一定要謹慎。

民進黨北市議員許淑華說，民眾黨投入松信選區，對於民進黨影響不大，綠營在松信有4席空間，再加上支持者通常會配票，初選過後仍有4席。當然，市長母雞人選也會是考量，「蔣萬安可能和李四川連動效益，那民進黨部分若能與新北等連動，勢必能帶動選情。」

反而影響較大會是藍營，許淑華認為，民眾黨未提名自家市長人選情況下，蔣萬安就可能會幫忙站台，這恐使得藍營支持者混淆，而中間選民或沒有特定支持的民眾來說，該族群就會是藍白要爭取的選票。

她說，松信選區的民眾黨票源大概有1.2萬多人，但上一屆民眾黨參選人楊寶楨沒有選上，加上松信選區席次變少到9人，「9席次的空間，國民黨除了力保4席，還有空間再加上一席？」

她也說，同樣放大到整個北市議會，若民眾黨提名議員都上，屆時民眾黨團會從4席變成6席，對於議長、議案等選舉要整合，都考驗國民黨處理。