何時與李乾龍見面？侯友宜：按節奏、時間找出最適當的人來

針對2026新北市長人選，國民黨秘書長李乾龍昨表示，正與新北市長侯友宜聯繫近日見面。侯友宜今受訪表示，他會按節奏、時間，找出最適當的人來，讓市政不斷延續下去。副市長劉和然表示，黨部正在邀約中。

侯友宜表示，他已經講了很多次，因為這段時間都在各區行動治理，還有很多市政工作在推動。那請大家放心，都會按照節奏、時間，找出最適當的人來，讓市政能夠不斷延續下去，所以大家也不用急，全力以赴把市政做好才是最重要。

被問及何時跟李四川見面，劉和然受訪時表示，新北市是由地方黨部負責，按照黨的機制跟期程，規畫1月底之前，讓有意願的人員或有被討論人員，要約碰面，黨部正在邀約中，因為李副還在國外。

劉和然說，現在都沒有預設任何內容，黨部會安排討論方式跟協調模式，都尊重黨部，沒有預設要談什麼，或是談論到什麼程度，最重要是2026國民黨要以勝選為前提做所有規畫，所有的意願參與者，不論最後結果為何，一定要團結，尊重黨部所有公開透明的機制。

國民黨主席鄭麗文日前提到，新北市長人選希望用協調的，劉和然說，所有各縣市都是一樣，協調後才知道後面如何進行，可能是協調後就有結果，或是協調後要有參考依據，也可能跟宜蘭一樣直接辦初選，協調絕對是第一步。