獲民進黨台南市長提名 陳亭妃今啟動鐵馬謝票

民進黨台南市長日前初選結果由立委陳亭妃勝出，昨經民進黨中執會正式通過提名。陳亭妃今早啟動鐵馬行謝票，首站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯感謝。

陳亭妃展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，今早7時50分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。

陳亭妃說，這趟鐵馬行是她感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年時刻，要共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

陳亭妃服務處說，每一次鐵馬行動都有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天開始啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，亭妃天天都在「您」身邊。

陳亭妃表示，桌曆不只是紀念與連結，更是一分陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。