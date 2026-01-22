獲民進黨台南市長提名 陳亭妃今啟動鐵馬謝票

快訊

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝

民進黨台南市長日前初選結果由立委陳亭妃勝出，昨經民進黨中執會正式通過提名。陳亭妃今早啟動鐵行謝票，首站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯感謝。

陳亭妃展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，今早7時50分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。

陳亭妃說，這趟鐵馬行是她感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年時刻，要共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

陳亭妃服務處說，每一次鐵馬行動都有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天開始啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，亭妃天天都在「您」身邊。

陳亭妃表示，桌曆不只是紀念與連結，更是一分陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。

陳亭妃指出，在中執會獲得正式提名，是一分榮耀，更是一分沉甸甸的責任。她特別感謝賴清德主席的託付與期許，也牢記主席所說的話：「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此她選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝
獲民進黨正式提名台南市長參選，立委 陳亭妃今啟動鐵馬謝票，首站從白河出發。記者謝進盛／翻攝

