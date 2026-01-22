好久不見！姚文智現身力挺謝系子弟兵 自爆當年離開政壇主因

九合一大選年底登場，北市綠營議員初選預計3月登場，中山大同市議員擬參選人、海委會主委管碧玲女婿林子揚今舉辦活動，更找來久未現身政治場合前立委姚文智站台。姚今天致詞也直言，受不了藍綠惡鬥才選擇離開，但也希望能夠有愛推廣文化的林能順利接班。

姚文智2018年曾代表民進黨參與台北市長大選，當時身兼立委的他承諾，若選舉結果是第三名就要退出政壇，最終票數落後時任市長柯文哲、國民黨參選人丁守中落居第三兌現承諾辭掉立委，近年來則創辦電影公司，當導演拍攝電影，逐漸淡出政治圈。

姚文智今天致詞坦言，當年之所以退出政壇就是受不了，「各種顏色亂抹抹成黑的」，但林子揚關注到地方文化發展、傳統價值保留，如何讓文化精髓發展到未來整個城市，希望讓大稻埕非常多故事，他負責拍電影，林子揚則可順利接棒推廣。

不過由於台北市長民進黨內究竟誰要來出戰蔣萬安，目前仍難產，姚文智表示，現在已專職拍電影，對台北市狀況並不了解，但電影工作、文化保存都需要優秀人才來幫忙，至於是否有什麼競選秘訣可以傳承，姚淡淡一笑表示，「趕快去霞海城隍廟拜拜」。