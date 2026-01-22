影／邱臣遠代理竹市長期間涉性騷 高虹安：將外聘委員調查

新竹市副市長邱臣遠剛傳出可能參選竹北市長，昨就遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，已請市府啟動調查。新竹市長高虹安今證實1月知悉後已依當事人意願重新分配工作，將成立釐清小組，外聘委員調查。

身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠遭網路媒體爆料，在代理市長1年5月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，開始蒐證。市長高虹安復職後獲悉，立即將女員工調離職務，並提供申訴管道。不過有議員質疑，怎會將受害者調職，該離開現職的應該是加害者。

高虹安今出席活動受訪表示，職場中若出現同仁有不當行為的相關爭議，市府一定會提供順暢的申訴管道，並依法、依程序，以最嚴謹的方式處理。目前市府至今尚未收到當事人的正式申訴，因此市府主動成立釐清小組；相關作為在法規上都有明確規定，會依規定該怎麼做就怎麼做，希望外界在調查、釐清小組啟動相關程序前不要妄下定論，靜待市府釐清小組成立後啟動調查。

針對有議員質疑市府有所謂「包庇加害人」或「調離被害人」的處置，高虹安特別澄清，新竹市政府在今年1月間知悉有此情況後，立即依據當事人意願及相關法規，透過工作重新分配方式最適當處理。後續相關程序，市府也將開始成立釐清小組。

高虹安也回應外界疑慮，有議員提到是否會有「球員兼裁判」問題，釐清小組將聘請外聘委員，且外聘委員具備專業，並可在勞動部相關資料庫中查詢，希望大家可以先暫時放下對本案不必要的揣測與關心，讓程序依法、合法、正確進行，才能還給事件最中立的真相。

新竹市政府表示，人事處今年1月間知悉員工疑似遭受主管不當行為疑義，第一時間即依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條規定，依當事人意願適度調整當事人辦公場所，並啟動必要之關懷與保護程序，另依當事人意願，提供員工協助管道並協助其提起申訴。

惟截至目前，市府尚未接獲正式申訴之提出，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實釐清，絕無漠視或包庇等情事，並秉持客觀、公正、不偏袒之原則審慎處理，以確保員工權益並維護友善、尊重之職場環境。