民眾黨新北議員選戰 陳怡君插旗中和 藍綠看選情變化

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
被稱為「四大金釵」的黃國昌中和永和區主任陳怡君投入中和區議員選舉。圖／陳怡君提供
被稱為「四大金釵」的黃國昌中和永和區主任陳怡君投入中和區議員選舉。圖／陳怡君提供

民眾黨昨通過2026年第4波議員提名名單，被稱為「四大金釵」的黃國昌中和永和區主任陳怡君將插旗中和，民眾黨國際部主任林子宇挑戰板橋。民眾黨新北市黨部主委周台竹今證實，另2人包括周曉芸將角逐三重區，陳語倢在汐止、金山萬里選區，但須與另一人進行民調。周說，民眾黨在新北市議員選舉採一區提一席，不與藍營協調，兄弟登山各自努力。

2026九合一選舉

中和區現任議員藍營有金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂4席，綠營有張維倩、張嘉玲2席。此次，民眾黨提名陳怡君征戰，陳怡君表示，自己從素人步入政治，不懂高深的政治語言，只問自己「想帶給中和甚麼？」她的答案就是「幸福」，讓民眾能走在平整人行道，馬路不再是如履薄冰的虎口，擁有完善的照護環境，不用擔心家中長輩沒人陪伴等，更強調中和需要改變。

面對藍綠現任議員在中和地方長期耕耘，陳怡君說，他們做了很久，也很辛苦，但中和需要補上新的視角，資深議員靠「長期兌現的政績與局處人脈」穩固基本盤，但新人新氣象，就是努力走努力展現年輕活力，不一樣的自己，她會靠高密度走動及高辨識理念去爭取好感以及認同，不靠派系、不靠家族，只靠把事情做好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，中和區維持提4席，也沒有增額提名的空間，目標就是4席都連任，對於民眾黨在中和插旗，他認為現任議員對地方經營很穩定，面對選戰確實要戒慎恐懼，但相信議員平日經營的基礎，對連任有信心。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，民進黨在各選區都採穩健提名策略，在中和區將提名3席，包括現任2位議員，另前議員張志豪將捲土重來。對於民眾黨將一區提一席，張碩呈說，有新人加入選戰一定會對選舉有些影響，但他觀察民眾黨在地方互動及資源分配，恐對國民黨的衝擊影響較大。

中和 議員 陳怡君

