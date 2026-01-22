民眾黨投入新北議員選戰 藍綠提名策略轉保守

民眾黨昨通過第四波議員提名人選，將在新北板橋選區提名林子宇、中和選區提名陳怡君，地方認為，藍白合在市長層級不難，但議員選舉關乎個政黨基層實力，合作困難度高，被視為真正「深水區」。不同以往積極擴張的提名策略，藍綠在此次議員提名策略轉趨保守，多數選區力求先守住既有版圖、避免內部分票風險。

板橋區向來被視為新北市指標性選區之一，2022年議員選舉藍營5席、綠營4席，實力相當，即使葉元之轉戰立委，藍營仍有補位空間，但藍綠此次皆不敢貿然擴張提名，避免票源分散。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，板橋區的基本策略是力保現任，現有4席都會爭取連任，第五席是否提名，將視是否出現具高度競爭力的優秀人選再行評估。他強調，這次選舉整體複雜度高，有些選區面臨世代交替，有些則有不連任或結構調整情形，提名必須更加謹慎。

黃志雄指出，目前民眾黨多選擇人口眾多的大選區投入，是否能成功搶下一席，仍須回到候選人經營、選戰操作與票源結構來看，「我們是要守好既有席次，也會有空間讓民眾黨發揮空間」，但各有主體性與提名步驟，現階段不用太多太具體討論彼此策略。

民進黨方面同樣以穩健為優先。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，黨內提名仍依席次結構與婦女保障原則進行整體規畫，整體策略仍是先顧好自己人，避免內部分票影響整體戰力。

高碩呈分析，從2022年選舉經驗來看，民眾黨與民進黨重疊性不大，加上他們走的路線與藍營較近，民眾黨候選人多半擅長空戰操作，對年輕選票與「空氣票」具有一定吸引力，民進黨將依不同選區狀況，調整空戰與陸戰配置，以穩固基層組織為核心。

林子宇表示，議員選舉是多席次競逐，不論是在板橋或全台各選區，民眾黨提名的議員人選現階段重點都放在「先衝刺、先曝光」，而不是過早計算席次分配或他黨動向。

「不會把選舉結果寄託在其他政黨的善意上」林子宇指出，自己已積極展開基層拜會行程，包含走訪里長、地方意見領袖與社區組織，爭取認同與支持，也同步徵詢設置競選看板的可能性。

她認為，民眾黨在2024年總統大選的政黨票表現，顯示在板橋仍有成長空間，自己具備國際事務與雙語背景，板橋又是文教人口比例高的行政區，希望透過政策論述吸引中間選民與年輕世代，為地方政治注入新選擇。

民眾黨四大金釵還有三重蘆洲選區的周曉芸、汐金萬選區的陳語倢，黃志雄指出，三蘆歷屆選舉藍營並非全面優勢，上一屆提名4席僅當選2席，現階段黨內傾向採取「二加一」的彈性布局，力保既有席次王威元、黃桂蘭的前提下，視人選條件與選情發展，評估是否再提名具潛力的新面孔，避免票源分散。

至於汐止選區，黃志雄表示，黨內已出現多位有意參選人選，汐止長期被視為藍營板塊較大的區域，但選區結構固定、席次有限，提名策略須審慎，民眾黨評估在汐止提名空間屬合理判斷，過去藍綠各提兩席多能各自當選，第三勢力加入後，競逐態勢更為複雜，國民黨會以守住既有支持為優先，再視選情發展調整布局。