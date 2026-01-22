落選頭吳怡萱再戰中正萬華區 藍綠都警戒：衝擊席次

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨通過第四波議員提名，新聞部前主任吳怡萱（右）投入台北市中正萬華議員選戰。本報資料照片
民眾黨昨公布第四波議員提名，參選台北市中正萬華區是上屆落選頭的吳怡萱出任，各界關心是否牽動在地既有的藍綠無黨籍版圖。藍營議員認為，若泛藍參選人多，恐讓綠營多出一席空間；綠營議員則說，若藍白合，或多或少影響到綠營選票，擴大、尋求選民認同。

2026九合一選舉

中正萬華共有8席議員空間，現有藍營4席、綠營3席、無黨籍1席，綠營在吳沛憶選上立委後，便空出一席，而藍營議員應曉薇也深陷官司，各界都評估法院定3月26日宣判，屆時就能明朗是應本人參選或是改由女兒應佳妤接棒。不過，地方人士說，應佳妤確定無法披國民黨戰袍，恐分到現任無黨籍議員徐立信的票。

國民黨議員鍾小平分析，中正萬華選票約分為三大區塊，國民黨有7萬5千票、民進黨有6萬多票，第三勢力會有2.5萬到3萬票，「如果是只有吳怡萱一席可以穩穩的。」不過，現任無黨籍議員徐立信之外，還有應曉薇女兒應佳妤是否參選的變數，形式就是變得危機。

他認為，席次還是會維持在藍4、綠3、第三勢力1席，「但泛藍爆炸的話，勢必就會衝擊藍營選情，如果守不住的話，綠就會多出一席到4的空間。」

至於中正萬華藍白合的空間？鍾小平也說，完全就是兄弟登山各自努力，上一屆吳怡萱是落選頭，不過上次是有母雞、黃珊珊帶領陪同，這次選票應該也差不多，「重點不在於國民黨現任四席議員，關鍵還是在於徐立信、應佳妤。」

另一方面，民進黨部分，議員洪婉臻說，中正萬華是一級戰區，每一屆都相當激烈，愈多人願意來服務在地選民都是好事情，彼此良性競爭。至於吳怡萱出線，她認為，上次吳是落選頭，是位可敬的對手，且如果這次藍白合，或多或少都會影響到民進黨選票。

洪婉臻說，對於民進黨而言，希望能擴大、尋求選民的認同，提名的席次都能夠全上。

議員 藍白合 綠營

