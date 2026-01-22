聽新聞
藍布局新北市長 劉和然、李四川 月底協調會

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導

國民黨啟動二○二六新北市長參選協商，國民黨秘書長李乾龍近日將拜訪新北副市長劉和然，拚春節前完成人選提名。

2026九合一選舉

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，劉和然與可能參選的台北副市長李四川協調會將在本月底前先完成。

新北市議長蔣根煌透露，李四川已赴美，預計廿五日返台。各界原以為李是為輝達總部落腳北士科Ｔ17、Ｔ18預計月底簽約，才去美國商談細節。但北市府澄清，李去美國是私人旅遊行程。

國民黨新北市長人選即將進入協調階段，原本預估在台北市預算審查結束後，安排李四川與劉和然會談。雖李四川安排出國，黃志雄仍說，兩人協調會將在月底前完成，與原規畫時程不變；目前其他有資格者都未表達意願，應該就只有李、劉二人協調。

國民黨近期將先由李乾龍拜會新北市長侯友宜商討選戰策略，黃志雄說，黨一直與侯保持密切聯繫，關鍵在兩位有意參選者，當然要侯幫忙協調。劉和然昨回應，靜待地方黨部通知，尊重配合安排。

國民黨 李四川 劉和然 九合一選舉

