冷眼集／團結變一團心結 妃憲之爭2.0延長賽

民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃出線，綠營府城內戰卻沒隨之落幕；昨天縣市長提名記者會看似表面團結，不過從雙方陣營隔空交鋒不斷看來，實則「一團心結」。若「妃憲之爭」進入延長賽，勢必為綠營原本評估相對穩定的台南選情投下變數。

立委林俊憲也直言，陳亭妃拒絕簽署「三點協議」、拒絕切割前議長郭信良，這是台南的隱憂、也是危機，大家不能裝作沒有看見這個裂痕。

目前的情況彷彿「妃憲之爭2.0」，挺林俊憲派發起三點協議，追打「陳亭妃不夠綠」議題，但初選競爭才剛落幕，本該是團結和解的起點，卻上演白紙黑字要求對方畫押姓名，凸顯雙方互信嚴重不足。

挺憲派由台南市議會議長邱莉莉領銜，要求陳亭妃切割郭信良，理由之一自然是郭官司纏身，但挺憲派可別忘了，自家陣營的邱莉莉同樣深陷議長賄選案，縱使目前一審判無罪，但郭信良涉收賄勒索案二審也改判無罪，若標準一致，難道陳亭妃也該和邱莉莉切割？

不過，陳亭妃陣營也並非單純「挨打方」。造成如今綠營台南分裂的主因之一，「挺妃派」部分議員過去在議長選舉的時候跑票成為選情關鍵；如今陳亭妃初選勝出，理當負起更大責任，弭平過去黨內傷痕。

民進黨主席賴清德昨在提名記者會喊話，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，主要訴諸對象就是台南市。大選腳步進逼，民進黨在台南還有閒暇時間搞內鬥，多少反映綠營在台南長期執政的安逸心態，吃定選民就是會投民進黨，才會「不急著團結」，卻急著先把黨內對手鬥臭。

當民進黨仍忙於內鬥之時，台南的民生痛苦無人聞問，從光電黑金到垃圾山大火，府城的治理正在腐爛之中。這次市長初選結果已證明，台南非賴總統或新潮流單方面說了算；至於初選後的歹戲拖棚，則進一步向台南市民說明：既然民進黨打擊黨內對手優於民生，台南市長也不是非民進黨不可。