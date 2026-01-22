聽新聞
邱臣遠擬戰竹北 爆出性騷疑雲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市副市長邱臣遠（左）遭爆在代理市長期間疑似性騷擾言行引發外界關注。邱臣遠昨表示，相關說法「皆為子虛烏有」，已對他本人及市府名譽造成極大傷害。圖／民眾黨提供
新竹市副市長邱臣遠（左）遭爆在代理市長期間疑似性騷擾言行引發外界關注。邱臣遠昨表示，相關說法「皆為子虛烏有」，已對他本人及市府名譽造成極大傷害。圖／民眾黨提供

新竹市副市長邱臣遠剛傳出可能參選竹北市長，昨天遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，已請市府啟動調查；但爆料時機敏感，被解讀是黨內鬥爭。

身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠遭網路媒體爆料，在代理市長一年五個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，開始蒐證。市長高虹安復職後獲悉，立即將女員工調離職務，並提供申訴管道。

邱臣遠昨出面表示，報導引述的相關說法皆子虛烏有，已對他及市府名譽造成極大傷害。為求還原事實，已要求市府主動調查，也對不實指控的人士保留法律追訴權。新竹市府人事處昨回應，依法依程序嚴謹處理，尚未收到當事人申訴。

民眾黨前主席柯文哲布局大新竹地區選舉，外傳國民黨有意禮讓民眾黨選竹北市長，柯文哲胞妹柯美蘭、邱臣遠和竹縣議員林碩彥都是潛在人選，加上民進黨現任市長鄭朝方有機會轉戰縣長，竹北市長成為民眾黨挺進竹縣灘頭堡的重要一役。

民眾黨近日將為竹北市長提名進行內部民調，卻爆出邱臣遠性騷疑雲，外界傳出黨內角力與鬥爭等陰謀論。

民眾黨新竹黨部前主委李國璋駁斥內鬥之說，指黨內對邱臣遠人品與行事作風評價正面，既然有爭議，就調查釐清。林碩彥表示，在黨內提名竹北市長參選人之際爆出爭議，實屬敏感，盼盡快釐清、還原事實。

