竹市南區議員選情／鐵桶陣拚連任 新人最大挑戰

新竹市第2選區（南區）應選4席，含婦女保障名額1席，南區地理位置銜接舊城區，選民結構趨傳統，重視基層服務與人際網絡。現任4席議員許修睿、施乃如、徐美惠、田雅芳各有深厚扎根，若無意外都將爭取連任，「南區鐵桶陣」成新人插旗最大挑戰。

藍營議長許修睿曾擔任國民黨新竹市黨部主委，也身兼新竹市信仰中心竹蓮寺主委，多年來造福鄉里、幫助弱勢，近年更積極推動青草湖整治、重啟後站都更等重大建設。他也是府會合作或地方藍白合的關鍵角色，影響力跨越黨派門檻。

同屬國民黨的徐美惠接下父親徐信芳選區後，主要走「柔軟服務」路線，對婦幼與長者權益的經營扎實，「身段低、跑得勤」是地方常形容的服務風格，在南區傳統巷弄間擁有很高信任度。

民進黨在南區唯一提名的施乃如出身綠營政治世家，身兼民進黨新竹市黨部主委。她經營選區用心、問政風格鮮明，積極追蹤教育與交通等議題，3屆議員選舉都衝出選區最高票，展現吸票能量與高比例選民支持度。

無黨籍的田雅芳則以無黨無派、敢於衝撞體制的形象，在地方累積不少死忠支持者。挑戰者部分，前市長許明財之子許登淇本屆披民眾黨戰袍參選失利，這次有了市政團隊經驗，有意年底再戰，4年前代表時代力量參選落敗的「落選頭」的陳鶴文近日高掛賀年看板，宣布改以無黨籍參選。

在強敵環伺的南區，新人若想在夾殺下突圍，單靠傳統的掃街與掛看板絕對不夠，地方觀察，老將市議員的強項在於「過去的累積」，新人的強項必須是「對未來的想像」，若能勤走基層證明自己比現任者更能解決「巷弄裡的疑難雜症」，才能具備撼動鐵桶陣的支點。