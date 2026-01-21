陳亭妃台南市議會破冰觸礁 挺妃大將疾呼團結放眼2028

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨市議員吳通龍挺陳亭妃色彩鮮明，表示綠營支持者都希望黨內團結沒有第二條路。圖 ／取自吳通龍臉書
民進黨立委陳亭妃這次在黨內台南市長初選過關，昨拜會市議會民進黨黨團未簽署「切割郭信良」等3項協議，外界認為破冰之旅觸礁，挺妃陣營議員疾呼黨內團結，眼光要放遠，不僅得因應年底選舉，2028總統大選更是關鍵。

2026九合一選舉

「民進黨唯有團結一條路！」被視為「非賴系」長期支持陳亭妃的台南市議員吳通龍表示，民進黨台南市長初選已結束，綠營支持者都希望黨內團結「砲口向外」，才能面對選舉硬仗。

吳通龍進一步指出，初選有輸贏，有各自支持對象；在小我與大我之間，希望大家還是要以大局為重，盼初選揭曉後應翻頁往前。

他強調，大家「眼光應該要放遠」，不只是今年的市長選舉，尤其面對2028總統大選，藍白記取2024分裂教訓，最後一定會團結謀取總統大位。他不諱言，藍白合，對賴清德總統連任之路，一定是嚴峻考驗，綠營只有團結沒有第二條路。

曾任民進黨黨職的某台南綠營人士說，陳亭妃是經由完整的初選程序出線，賴清德今在中央黨部以黨主席身分幫陳披上競選綵帶，本來就很正常，如果他人代勞才真正奇怪。

他指出，初選剛落幕，不少人心情須調適，仍有些情緒，但「事緩則圓」，依據民進黨長期傳統，為了勝選，相信都會「歸隊」拋下選舉恩怨的，不可能放任藍白奪取總統寶座的。

民進黨 陳亭妃

