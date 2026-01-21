江啟臣和楊瓊瓔擁護者網內互打？支持者籲：槍口對外

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天到豐原第一市場送春聯，也被視為他爭取國民黨提名下屆台中市長選舉拜票。記者游振昇／攝影
國民黨下屆台中市長選舉人選未定，支持者憂心，最近更有想參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔支持者在網路互批，一名支持者說，網路最近謠言多，也可能是他黨的策略，他呼籲大家停止內戰，槍口一致對外。

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣今天到豐原第一市場送春聯，也被視為他爭取國民黨提名下屆台中市長選舉拜票。

江啟臣在豐原第一市場送春聯，媒體問他，最近他和立委楊瓊瓔的支持者雙方有小磨擦和衝突看法，江啟臣呼籲大家理性，他說民主社會本來有不一樣意見和想法，大家可以自由發言，但是不要互相攻擊，不管今天是黨內或不同黨派都一樣，台灣的民主需要相互尊重，理性看待所有事情，立法院各黨派都有不同支持者和立場，即便是黨內也會有不同想法，希望大家秉持理性態度，為社會和諧與國家穩定發展努力，作為共同目標。

許多藍營支持者組成的Line群組最近討論熱烈，有人憂心說，不明白為何最近在楊瓊瓔新聞下面留言有辱罵內容，感覺是要挑起江與楊的支持者內鬥，有支持者呼籲，立即停止內戰，槍口對外。

江啟臣 楊瓊瓔

