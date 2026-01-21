陳亭妃「破冰」觸礁 台南市議會民進黨團：有溫度但未足以融冰

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長初選民調勝出，立委陳亭妃展開黨內破冰團結之旅。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃昨拜會議會民進黨團，卻未簽署「切割郭信良」等3項協議，民進黨台南市議會黨團總召李宗翰表示，雙方見面後不可能在一天內完成「融冰」，目前確實能感受到互動「有溫度」，但距離真正化解歧見仍有一段距離。

李宗翰說，黨團內部普遍認為雙方都有談的意願，但最大的歧見還是對郭信良這個人的疑慮，這是路線選擇，不只是意識形態，也是他涉及的各項司法案件，但主動權仍在陳亭妃身上，端看她如何運用政治智慧來處理。

李宗翰指出，目前黨團與陳亭妃間的氣氛「是節奏還兜不攏」，但可感受到雙方都有溝通意願。關鍵仍在於陳亭妃如何說服黨內成員，逐步放下彼此間的隔閡。不過，他也坦言，這需要時間，不可能一蹴可幾。

李宗翰強調，這次所謂的「破冰」只是「有溫度、但未融冰」。多數黨團成員願意談，但同時也須對各自的支持者有所交代，最終如何取得平衡、化解歧見，仍是一道高度複雜的政治難題，有待後續發展觀察。

挺陳亭妃的民進黨南市議員陳秋萍表示，團結，從來不是口號，更不該成為限制彼此的工具。陳亭妃前往議會請益，本意是為了凝聚力量、傾聽意見，讓台南更好、讓民進黨更穩。

她說，民主制度下的初選結果，不應被事後附加的條件所架空；民意的託付，也不該被任何形式的協議所削弱，「真正的團結，是相互尊重、彼此扶持，而不是用條款限制一個已經承擔責任、準備向前的人。」

陳秋萍說，「我們願意溝通、願意協調、願意團結，但前提是尊重制度、尊重民意、尊重彼此。」為了台南、為了民進黨的價值，都該守住這條底線。

台南市民進黨團總召李宗翰（中）與幹部。記者吳淑玲／攝影
台南市民進黨團總召李宗翰說陳亭妃的破冰行程，有感受到溫度但還不足以融冰。記者吳淑玲／攝影
