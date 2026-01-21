快訊

民進黨南部三縣市正式提名 現任首長見證象徵傳承

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央黨部下午公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，台南市長將由陳亭妃（右二）參選，嘉義縣長由蔡易餘（右一）、高雄市長由賴瑞隆（右三）參選，黨主席賴清德（中）、現任嘉義縣長翁章梁（左起）、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁到場力挺。記者曾原信／攝影
民進黨中央黨部下午公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，台南市長將由陳亭妃（右二）參選，嘉義縣長由蔡易餘（右一）、高雄市長由賴瑞隆（右三）參選，黨主席賴清德（中）、現任嘉義縣長翁章梁（左起）、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁到場力挺。記者曾原信／攝影

民進黨中執會今天正式通過2026高雄市長參選人賴瑞隆嘉義縣長參選人蔡易餘及台南市長參選人陳亭妃提名。蔡易餘表示，這是責任的開始，過去幾年嘉義縣農農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來他會以農業做嘉義根本、工業作為利頭、科技再加分，邁向嘉義縣黃金十年。

2026九合一選舉

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣正在很大的轉型過程，要謝謝前總統蔡英文、賴總統支持，未來十年是嘉義黃金十年，這黃金十年由蔡易餘接棒，會對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，好不容易嘉義縣這塊土地慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，希望民眾繼續支持蔡易餘。

台南市長黃偉哲介紹陳亭妃時表示，他曾和陳亭妃競選過，但這就是民進黨，現在年底要交棒，希望是最符合地方發展的人選接棒，嘉義、台南、高雄都經過初選，但這三個地方候選人都相當優秀，也展現高度政治智慧，初選結束後第一時間恭賀對方，這就是民主，也是地方進步力量，接下來他要交棒給陳亭妃，希望台南能出現第一位女市長。

陳亭妃表示，市長選戰是賴總統要連任2028非常重要指標，台南是賴清德總統本命區，如何在年底穩住基本盤，甚至結合更多力量，把不同黨派和想法都吸納進來，目標是賴總統2028要連任時的得票，要贏過2024年得票，台南是重要指標，希望一起加油，也感謝初選對手林俊憲的風範。

高雄市長陳其邁介紹賴瑞隆時表示，賴瑞隆是最好的最好的立委，以後也會是最好的市長，希望高雄鄉親多支持。賴瑞隆表示，他要承諾「四個第一」，首先，團結第一：會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人。第二， 專業第一：將匯聚大團隊，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景。第三，市政第一：未來依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇。第四，高雄第一：未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓市民熱愛的高雄更好。

