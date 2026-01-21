民進黨南部三縣市正式提名 現任首長見證象徵傳承

民進黨中執會今天正式通過2026高雄市長參選人 賴瑞隆 嘉義 縣長參選人 蔡易餘 及台南市長參選人 陳亭妃 提名。蔡易餘表示，這是責任的開始，過去幾年嘉義縣農農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來他會以農業做嘉義根本、工業作為利頭、科技再加分，邁向嘉義縣黃金十年。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣正在很大的轉型過程，要謝謝前總統蔡英文、賴總統支持，未來十年是嘉義黃金十年，這黃金十年由蔡易餘接棒，會對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，好不容易嘉義縣這塊土地慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，希望民眾繼續支持蔡易餘。

台南市長黃偉哲介紹陳亭妃時表示，他曾和陳亭妃競選過，但這就是民進黨，現在年底要交棒，希望是最符合地方發展的人選接棒，嘉義、台南、高雄都經過初選，但這三個地方候選人都相當優秀，也展現高度政治智慧，初選結束後第一時間恭賀對方，這就是民主，也是地方進步力量，接下來他要交棒給陳亭妃，希望台南能出現第一位女市長。

陳亭妃表示，市長選戰是賴總統要連任2028非常重要指標，台南是賴清德總統本命區，如何在年底穩住基本盤，甚至結合更多力量，把不同黨派和想法都吸納進來，目標是賴總統2028要連任時的得票，要贏過2024年得票，台南是重要指標，希望一起加油，也感謝初選對手林俊憲的風範。

高雄市長陳其邁介紹賴瑞隆時表示，賴瑞隆是最好的最好的立委，以後也會是最好的市長，希望高雄鄉親多支持。賴瑞隆表示，他要承諾「四個第一」，首先，團結第一：會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人。第二， 專業第一：將匯聚大團隊，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景。第三，市政第一：未來依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇。第四，高雄第一：未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓市民熱愛的高雄更好。