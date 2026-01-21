民眾黨通過2026第4波議員提名 北市許甫戰松信、吳怡萱角逐中正萬華

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天通過第四波議員提名，包括民眾黨前副秘書長許甫參選台北市松山信義區、前發言人吳怡萱參選台北市中正萬華區，還有國際部前主任林子宇參選新北市板橋區，民眾黨主席黃國昌期勉被提名人成為最好的選擇。

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選決會通過2026年直轄市及縣市議員第四波提名名單，包括基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇及新北市中和區陳怡君等。

另外還有新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學及澎湖縣馬公市莊國輝。

黃國昌表示，所有被提名人都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景，更有完整實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待，爭取鄉親朋友支持，要用行動解決地方問題，讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌指出，面對民進黨政府的違法濫權，民眾黨要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題，每位參選人都要爭取讓自己成為最好選擇。

黃國昌說，民眾黨近期公布九大政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」等四大核心願景，至於藍白共同政見也在持續推進，兩黨智庫持續密集磋商，也將會盡快向各界報告，在野黨基於政策與理念合作，積極落實聯合治理精神，負責任地撐起這個國家。

針對今年度總預算持續卡關，民眾黨無償為退休警消啟動訴訟。黃國昌說明，全台各地共有23個收件站，收件數已經突破1300件，目前第一階段收件作業持續至23日，接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預計2月初正式提起團體訴訟，民眾黨一定會捍衛警消權益。

此外，民眾黨選舉決策委員會昨天開會，提出2026年直轄市及縣市議員第五波提名選區公告，包括台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，上述選舉區預計各自提名1人，1月22日上午9時起公告登記，1月28日下午6時截止，登記資格也一併上網公告。