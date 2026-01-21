賴總統背書了：陳亭妃具優異實踐力 必能團結地方力量

民進黨中執會今天正式通過2026高雄市長參選人賴瑞隆、嘉義縣長參選人蔡易餘及台南市長參選人陳亭妃提名。身兼黨主席的賴清德總統表示，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的參選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴總統指出，三位縣市長參選人都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。蔡易餘擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解，深信具有靈活行動力，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

賴總統說，第二位，台南市長參選人陳亭妃歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向。他有信心陳亭妃具備優異實踐力，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴總統表示，第三位，高雄市長參選人賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。他相信擁賴瑞隆有卓越執行力，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴總統指出，他有兩點提醒：第一、團結不一定會贏，但不團結一定會輸；第二、從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。

賴總統說，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗民進黨的提名人選。

賴總統表示，三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持，不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是民進黨提名參選人的責任。