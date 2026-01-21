快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統背書了：陳亭妃具優異實踐力 必能團結地方力量

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴總統表示，他有信心陳亭妃具備優異實踐力，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。記者蔡晉宇／攝影
賴總統表示，他有信心陳亭妃具備優異實踐力，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中執會今天正式通過2026高雄市長參選人賴瑞隆、嘉義縣長參選人蔡易餘及台南市長參選人陳亭妃提名。身兼黨主席的賴清德總統表示，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的參選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

2026九合一選舉

賴總統指出，三位縣市長參選人都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。蔡易餘擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解，深信具有靈活行動力，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

賴總統說，第二位，台南市長參選人陳亭妃歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向。他有信心陳亭妃具備優異實踐力，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴總統表示，第三位，高雄市長參選人賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。他相信擁賴瑞隆有卓越執行力，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴總統指出，他有兩點提醒：第一、團結不一定會贏，但不團結一定會輸；第二、從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。

賴總統說，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗民進黨的提名人選。

賴總統表示，三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持，不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是民進黨提名參選人的責任。

民進黨 陳亭妃 賴清德

延伸閱讀

陳亭妃拒簽切割郭信良協議 林俊憲：不能裝作裂痕沒有看見

挺憲派要求切割郭信良 陳亭妃：那恐怕也要和民進黨裡很多人切割

重要說三次！陳亭妃：賴總統曾喊「亭妃加油」 是真的、是真的、是真的

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

相關新聞

賴總統背書了：陳亭妃具優異實踐力 必能團結地方力量

民進黨中執會今天正式通過2026高雄市長參選人賴瑞隆、嘉義縣長參選人蔡易餘及台南市長參選人陳亭妃提名。身兼黨主席的賴清德...

民眾黨通過2026第4波議員提名 北市許甫戰松信、吳怡萱角逐中正萬華

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天通過第四波議員提名，包括民眾黨前副秘書長許甫參選台北市松山信義區、前發言人吳怡萱參選台...

國民黨高層近日將與侯友宜碰面？ 侯幕僚：沒聽說

外傳國民黨祕書長李乾龍這一兩天就會與新北市長侯友宜碰面商討2026選舉事宜。對此，侯友宜核心幕僚今表示，沒聽過這回事，目...

藍2026提名爭議多 鄭麗文：不因任何人特殊需要改變遊戲規則

國民黨2026縣市長提名進展慢，基層焦慮。國民黨主席鄭麗文今重申，提名制度一定要合乎黨內程序和遊戲規則，不會因為任何一人...

傳參選竹北市長就被爆性騷 邱臣遠駁斥、自請市府調查

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間疑似性騷擾言行引發外界關注。邱臣遠今表示，報導中引述的相關說法「皆為子虛烏有」，已對...

全國最資深市議員83歲張瀞分宣布不再參選 支持新生代涂力旋

全國最資深議員的83歲台中市議員張瀞分今天生日宣布交棒，將支持豐原區社皮里長涂力旋參選台中市議員，涂力旋說他已經準備好承...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。