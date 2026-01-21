影／縣市長提名人選 鄭麗文：開啟藍白協調機制
國民黨主席鄭麗文下午主持中常會，會中鄭麗文說明縣市長黨內初選辦法及藍白合的機制。鄭麗文表示，黨內各級的選舉有一定的初選辦法。在選舉初選之前，如果可以協調，就盡量協調。
2026九合一選舉
鄭麗文進一步指出，如果有意參選同志的意見無法形成共識，代表協商不成，就進入黨的正式初選遊戲規則與程序；就是民意調查70 ％，黨員投票30 ％。就是7、3進行初選。
鄭麗文表示進入了初選程序，就停止協商。只要符合資格規定的黨員，都可以來參加初選，在本黨完成初選後，友黨民眾黨也有提名人選的縣市，譬如宜蘭、新北、嘉義市，會在本黨完成提名之後，在第一時間跟友黨來報告、來溝通、協調，開啟藍白的協調機制，也希望能夠在最短的時間之內完成提名。
