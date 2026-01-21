影／縣市長提名人選 鄭麗文：開啟藍白協調機制

國民黨主席鄭麗文下午主持中常會，會中鄭麗文說明縣市長黨內初選辦法及藍白合的機制。鄭麗文表示，黨內各級的選舉有一定的初選辦法。在選舉初選之前，如果可以協調，就盡量協調。

鄭麗文進一步指出，如果有意參選同志的意見無法形成共識，代表協商不成，就進入黨的正式初選遊戲規則與程序；就是民意調查70 ％，黨員投票30 ％。就是7、3進行初選。