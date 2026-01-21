傳參選竹北市長就被爆性騷 邱臣遠駁斥、自請市府調查

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間疑似性騷擾言行引發外界關注。邱臣遠今表示，報導中引述的相關說法「皆為子虛烏有」，已對他本人及市府名譽造成極大傷害，為求盡速還原事實真相，已要求市府主動啟動相關調查程序，同時將保留法律追訴權，捍衛個人清白。

邱臣遠近期因外界盛傳可能轉戰參與竹北市長選舉，動向備受矚目，相關消息也引發地方政壇與黨內議論。如今在民眾黨內部即將針對竹北市長提名進行相關作業之際，邱臣遠遭媒體報導影射，外界也解讀此事可能與選戰布局及政黨內部角力有關，但相關情節仍待釐清。

據了解，邱臣遠遭爆在代理市長1年5個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，並開始蒐證。市長高虹安復職回歸市府後獲悉，第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。

針對報導內容，邱臣遠今出面受訪強調，報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他本人及市府的名譽造成極大傷害。為求盡速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

新竹市府人事處則表示，市府申訴管道暢通，對任何案件均依法依程序處理，並會在保護當事人立場上嚴謹處理，相關情形如有檢具資料，將依規定辦理。