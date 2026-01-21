全國最資深市議員83歲張瀞分宣布不再參選 支持新生代涂力旋

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
全國最資深的台中市議員張瀞分（中）今天宣布交棒，支持豐原區社皮里長涂力旋參選市議員。記者游振昇／攝影

全國最資深議員的83歲台中市議員張瀞分今天生日宣布交棒，將支持豐原區社皮里長涂力旋參選台中市議員，涂力旋說他已經準備好承擔；該選區也有意爭取國民黨提名選台中市議員的翁子里長連佳振表示，他沒有權貴的出身，更無高層的靠山，但擁有的是基層的民眾對自己的支持與信任。

2026九合一選舉

國民黨至今未決定下屆台中市長參選人選，想選台中市議員的新生代已積極拜票，尋求支持，豐原與后里區目前有二名新人積極爭取。

張瀞分連任多屆議員，今年83歲，是台中市最資深市議員，每天活力十足，地方服務和行程都自己開車跑，許多人說自己比她年輕，體力和活力遠不如她，她是否繼續選下屆台中市議員受關注，今天終於表態。

張瀞分又被稱為「豐原媽祖婆」，1978年首次參選當選豐原市民代表，後來又當選第10屆台中縣議會議員，是第10到15屆台中縣議會議員，2005年當選豐原市市長，也曾在台中縣市合併後當首任台中市豐原區區長。

張瀞分今天在豐原區住家前親自寫春聯，邀請豐原區社皮里長涂力旋參加，也當場宣布不再競選連任市議員，將交棒給年輕人；張瀞分接受訪問時說，涂力旋里長任內認真踏實，她和立法院副院長江啟臣以前的選舉，涂力旋都協助，一路走來都和她與江的團隊在一起。

涂力旋表示，感謝張瀞分議員 一路以來的提攜與信任，讓他在基層服務與公共事務中，有學習、也有承擔的機會。過去十幾年來，他始終站在第一線，從最基層的地方服務做起，跟著江啟臣副院長張瀞分議員，一步一步理解地方建設的脈絡，也實際參與推動與執行。

他說世代的交棒，不能只是換人，更要接得住責任、延續成果。這些年累積的經驗，正是為了在關鍵時刻能夠穩穩接下來、持續往前推。他已經準備好承擔。

翁子里長連佳振也勤跑基層，認真服務地方，也是豐原區里長協會理事長，他說自己過去任公職到目前的里長，歷經25年一路從基層做起，沒有權貴的出身，更無高層的靠山，但他擁有基層的民眾的支持與信任，憑著一雙手，還有群眾支持的熱情，只知道往前衝。

他說自己很榮幸曾獲內政部及市政府頒發績優及特優里長榮譽，讓他可以抬頭挺胸的跟大家大聲的說，「你們沒選錯人」，過去、現在到未來他不會讓大家失望；他曾在大學及高中任教，永遠記得年輕的學子跑過來握住自己的手，要他繼續拚，甚至想與他一起奮鬥。

豐原區翁子里長連佳振積極服務地方，爭取代表國民黨參選下屆台中市議員。記者游振昇／攝影

