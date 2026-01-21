民眾黨再提10人拚2026 許甫、吳怡萱參選台北市議員

民眾黨今天舉行中央委員會，核定2026第四波議員10人提名名單，包括民眾黨前副秘書長許甫參選台北市松山信義區、前發言人吳怡萱參選中正萬華區、前國際部主任林子宇參選新北市板橋區。

台灣民眾黨透過新聞稿表示，中央委員會核定選決會通過的2026年直轄市、縣市第四波議員提名名單，包括基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。

民眾黨主席黃國昌說，每一位被提名者都是強棒、即戰力，具紮實專業背景，有完整實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取支持，用行動解決地方問題。

黃國昌強調，面對民進黨政府違法濫權，要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題，每位參選人爭取讓自己成為最好的選擇。民眾黨已公布2026顧台灣9支箭政策綱領，與國民黨的共同政見也在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界說明。

民眾黨表示，選舉決策委員會昨天開會後，提出2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區公告，包含台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，將各提一名參選人，22日9時起公告登記、1月28日下午6時截止。

另外，民眾黨指出，針對行政院不依法編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算、剋扣警消退休金，將無償替退休警消啟動團體訴訟，目前已收件突破1300件，第一階段收件至23日，預期2月初正式提起訴訟。黃國昌說，民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。