陳亭妃拒簽切割郭信良協議 林俊憲：不能裝作裂痕沒有看見

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後仍餘波盪漾，「挺憲派」議員要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」但陳未簽字。林俊憲今天表示，這是台南的隱憂也是危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，若未來陳亭妃向賴清德總統請益，賴總統一定叫她趕快簽字吧。

挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

林俊憲指出，他在初選時就公開說，初選的結果每個人都要接受，這是一個黨員的責任，但關於三點協議，確實需要陳亭妃把它攤開，畢竟過去曾發生台南議長選舉跑票事件，這些民進黨議員曾受到傷害，這些恩怨是陳亭妃他們所弄出來的，需要有一點智慧、耐性去彌合。

林俊憲說，他不知道未來會怎麼發展，但每個人看到那三點協議，隨時都可以簽字，尤其郭信良在台南牽扯光電弊案、貪汙案，陳亭妃身為一個市長參選人，不應該再和他有一些奇奇怪怪的關係。

民進黨立委郭國文表示，陳亭妃和民進黨台南市議員們能見面都是好事情，選舉完後大家還停留在選舉過程中的理念分歧，希望能多碰幾次面、溝通幾次，讓大家共識差距縮小，有些可能無法一時完成的就暫時擱置，面對2026最終目標，希望能夠達到勝選。

郭國文指出，關於三點協議，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，有各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式化解彼此意見間的分歧。