快訊

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

安倍晉三槍擊案判決：日本法院判決兇手山上徹也「無期徒刑」

李四川訪美25日才回國 新北「劉李會」時間曝

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長人選進入協調階段，本預估在台北市議會預算審結後，有意角逐市長寶座的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將碰面會談，不過李四川近日訪美預計25日才回國，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，兩人協調會在本月底前完成，「與原本規畫時程不變」。

2026九合一選舉

國民黨近期將派出祕書長李乾龍與新北市長侯友宜碰面商討選戰策略，黃志雄說，黨一直與侯市長保持密切聯繫，關鍵仍在兩位有意參選人者，當然會請市長參與幫忙協調。

先前徵詢會並未設限兩位副市長，不過黃志雄說，目前其他有資格者都未表達意願，協調應該就會只有李劉兩個人。

國民黨 劉和然 李四川 黃志雄

延伸閱讀

新北市長最新選情民調！李四川領先她15個百分點 蘇巧慧說話了

母雞未整合小雞有壓力...他曝李四川蘇巧慧民調拉近剩個位數

談潛在對手李四川 劉和然：我們都從基層出身

爭取2026市長提名 將和李四川啟動協調 劉和然：目標一定是勝選

相關新聞

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘...

李四川訪美25日才回國 新北「劉李會」時間曝

國民黨新北市長人選進入協調階段，本預估在台北市議會預算審結後，有意角逐市長寶座的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將...

挺憲派要求切割郭信良 陳亭妃：那恐怕也要和民進黨裡很多人切割

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後仍餘波盪漾，「挺憲派」議員要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同...

重要說三次！陳亭妃：賴總統曾喊「亭妃加油」 是真的、是真的、是真的

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後黨內是否整合受關注。陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中...

國民黨花蓮縣長民調傳游淑貞勝出？何啟聖訪張峻批縣黨部百般刁難

國民黨花蓮縣黨部近日進行全民調，提出地方建議的縣長參選人選，但只納游淑貞、葉耀輝，排除表態的孫文學校校長辦公室主任何啟聖...

長輩出面為謝典霖選縣議長固樁？謝衣鳯：仍爭取參選縣長

彰化縣藍營上周傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，國民黨民代今表示「本來就要擇一，不能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。