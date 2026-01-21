李四川訪美25日才回國 新北「劉李會」時間曝
國民黨新北市長人選進入協調階段，本預估在台北市議會預算審結後，有意角逐市長寶座的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將碰面會談，不過李四川近日訪美預計25日才回國，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，兩人協調會在本月底前完成，「與原本規畫時程不變」。
2026九合一選舉
國民黨近期將派出祕書長李乾龍與新北市長侯友宜碰面商討選戰策略，黃志雄說，黨一直與侯市長保持密切聯繫，關鍵仍在兩位有意參選人者，當然會請市長參與幫忙協調。
先前徵詢會並未設限兩位副市長，不過黃志雄說，目前其他有資格者都未表達意願，協調應該就會只有李劉兩個人。
