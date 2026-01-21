挺憲派要求切割郭信良 陳亭妃：那恐怕也要和民進黨裡很多人切割

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後仍餘波盪漾，「挺憲派」議員要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」但陳未簽字。陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中表示，三點協議中包括要求切割無黨籍前議長郭信良，她不明白這是什麼意思，若基於涉及官司，她是否也要和民進黨內很多人切割？

挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

陳亭妃表示，初選過後，他們（挺憲派）從認為他們支持人選會當選，到最後輸了，總要讓他們有抒發過程，因此她很正面去看待，這總是一個過程，但市長、議員都是在同一艘船上，應該要一起往前走；她沒有忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的初衷，否則今天不會站在這裡。

陳亭妃指出，三點協議中要求她不得輔選其它黨籍，但參與三點協議的議員裡就有不是民進黨籍的議員聯署，這要怎麼去畫定「其它黨籍」界線？

陳亭妃說，民進黨本來對市長候選人站台無黨籍本來就會比較寬鬆，可以去幫無黨的，目的是擴大市長票的支持，如果無黨籍議員候選人競總成立，邀請陳亭妃參加，「舞台都有了，妳不去嗎？」

關於和郭信良關係，陳亭妃表示，郭信良就是在自己的選區、安南區的一個議員，是在選區中的支持力道。她也不清楚他們（挺憲派）意思是什麼？在初選中就是把這名字一直丟出來，但這根本不在初選的議題之列。

陳亭妃表示，郭信良沒有在幕後負責什麼事，大家想太多了，這次選戰規畫，就是她一個人，這點問她立院的助理都知道，她連勾行程都是親力親為。

陳亭妃指出，郭信良在市長初選中並沒有角色，也沒有在團隊裡，要她切割是什麼意思？若要找一個對象出氣，大可不必，且要求切割是因為清廉勤政愛鄉土嗎？還是因涉及官司？那她恐怕也要和民進黨裡面很多人切割。陳說，她接受任何對他的攻擊、批評，也絕對可以撐過，如同她在初選向所有支持者宣示，不會黨內互打，因為她就是要當桶箍。