川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

安倍晉三槍擊案判決：日本法院判決兇手山上徹也「無期徒刑」

重要說三次！陳亭妃：賴總統曾喊「亭妃加油」 是真的、是真的、是真的

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中被問及，和賴清德總統熱絡的程度0到10分是幾分？陳亭妃說「我覺得是10分」，賴總統沒介入台南初選，過程中也曾和她說過加油，兩人互動沒問題。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃林俊憲「妃憲大戰」後黨內是否整合受關注。陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中被問及，和賴清德總統熱絡的程度0到10分是幾分？陳亭妃說「我覺得是10分」，賴總統沒介入台南初選，過程中也曾和她說過加油，兩人互動沒問題。

外界以「德意志」形容賴總統在台南初選力挺林俊憲。陳亭妃指出，每個參選人在選舉過程中的主軸不同，有些人會拿出優勢部分，外界也就一直放大這話題，但其實整場初選過程，賴總統也曾替她加油過，「亭妃加油」，這是真的、是真的、是真的；有一次賴總統行程，在台南沙崙旁邊的會展中心，賴總統要離開時，也和她說「加油喔」。

陳亭妃說，她不會去刻意放大這議題，讓賴總統增加包袱，畢竟這是台南市自己在初選，不要把賴總統牽扯進來。他和賴總統間的互動也沒有問題，因為平常立委事務比較少會直接麻煩到總統，一定會知道分寸，若有事情也會透過窗口聯繫賴總統。

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘...

李四川訪美25日才回國 新北「劉李會」時間曝

國民黨新北市長人選進入協調階段，本預估在台北市議會預算審結後，有意角逐市長寶座的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將...

挺憲派要求切割郭信良 陳亭妃：那恐怕也要和民進黨裡很多人切割

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後仍餘波盪漾，「挺憲派」議員要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同...

重要說三次！陳亭妃：賴總統曾喊「亭妃加油」 是真的、是真的、是真的

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後黨內是否整合受關注。陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中...

國民黨花蓮縣長民調傳游淑貞勝出？何啟聖訪張峻批縣黨部百般刁難

國民黨花蓮縣黨部近日進行全民調，提出地方建議的縣長參選人選，但只納游淑貞、葉耀輝，排除表態的孫文學校校長辦公室主任何啟聖...

長輩出面為謝典霖選縣議長固樁？謝衣鳯：仍爭取參選縣長

彰化縣藍營上周傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，國民黨民代今表示「本來就要擇一，不能...

