重要說三次！陳亭妃：賴總統曾喊「亭妃加油」 是真的、是真的、是真的

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲大戰」後黨內是否整合受關注。陳亭妃今天在yahoo節目「齊有此理」專訪中被問及，和賴清德總統熱絡的程度0到10分是幾分？陳亭妃說「我覺得是10分」，賴總統沒介入台南初選，過程中也曾和她說過加油，兩人互動沒問題。

外界以「德意志」形容賴總統在台南初選力挺林俊憲。陳亭妃指出，每個參選人在選舉過程中的主軸不同，有些人會拿出優勢部分，外界也就一直放大這話題，但其實整場初選過程，賴總統也曾替她加油過，「亭妃加油」，這是真的、是真的、是真的；有一次賴總統行程，在台南沙崙旁邊的會展中心，賴總統要離開時，也和她說「加油喔」。

陳亭妃說，她不會去刻意放大這議題，讓賴總統增加包袱，畢竟這是台南市自己在初選，不要把賴總統牽扯進來。他和賴總統間的互動也沒有問題，因為平常立委事務比較少會直接麻煩到總統，一定會知道分寸，若有事情也會透過窗口聯繫賴總統。