國民黨花蓮縣長民調傳游淑貞勝出？何啟聖訪張峻批縣黨部百般刁難

國民黨花蓮縣黨部近日進行全民調，提出地方建議的縣長參選人選，但只納游淑貞、葉耀輝，排除表態的孫文學校校長辦公室主任何啟聖。何今天拜訪花蓮議會，批評縣黨部百般刁難，還漠視葉耀輝訴求執意加速民調，結果由游淑貞勝出。縣黨部主委盧新榮電話未接，縣黨部對於媒體詢問均未做回應。

何啟聖日前表達參加花蓮縣長初選意願，遭縣黨部以「黨籍、戶籍不在花蓮為由」排除在外。何今天由孫文學校校長張亞中陪同，到縣議會拜會議長張峻及多位議員。

何啟聖強調，花蓮由傅家執政23年，參選初衷是希望給花蓮帶來更潔淨的民主，他從表態之初就力薦中央將從國民黨出走的無黨籍張峻納入初選，希望擴大初選平台，納入心向國民黨但現為無黨籍的黨友，可擴大國民黨在花蓮執政基礎，節約選舉經費，促成花蓮團結與建設。

何啟聖也說，原本縣黨部今年5月才要提出人選，似乎因為他「加速進度」，花蓮市前市長葉耀輝明確表達不在此時參與民調，但縣黨部為避免同額選舉，執意將葉放入，近日完成，吉安鄉長游淑貞勝出。

他也指控縣黨部對他百般刁難，雖然黨章從未規定，他尊重縣黨部12日遷黨籍到花蓮，主委盧新榮卻刻意選在當天召開委員會議，以黨籍未到又將他排除，「所有的動作幾乎都是針對我而來」，他將訴諸黨中央要求處理地方黨部名單偏頗的問題。

張峻則說，花蓮的問題長期以來全無改變，需要有人站出來，「謝謝何大哥願意承擔」，也認為初選並不是這麼公開，這次可以讓外界看到縣黨部制度上的問題。