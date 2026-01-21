長輩出面為謝典霖選縣議長固樁？謝衣鳯：仍爭取參選縣長

彰化縣藍營上周傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，國民黨民代今表示「本來就要擇一，不能又要縣長、又要縣議長。」但謝衣鳯今表明「已經說得清楚，會爭取參選下屆彰化縣長。」

謝衣鳯身兼祖父母謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長，今年第六年捐年菜給彰化家扶中心，上周在溪州鄉后天宮捐贈時，胞弟謝典霖代為出席，當時對記者提問尋求連任縣議長一事，他回答「父親謝興隆在協調，擇一。」至於擇一是什麼意思，謝典霖未說明。

藍營人士今指出，上周謝家長輩出面穩定軍心，說明謝典霖將參選縣議員尋求連任縣議長，謝衣鳯參選下屆立委，兩姊弟維持現狀，希望先前支持謝典霖的縣議員繼續幫忙。謝家長輩出面確實發揮效果，考驗也堅持參選下屆縣議長的副議長許原龍，對下屆縣長人選的選擇。

謝衣鳯今參加彰化縣2026海牛文化節擲筊祈福儀式，在休息時間回應記者提問選舉動向，未回應關於外界傳出她家長輩出面的說法，但表示，先前說得很清楚，她爭取參選下屆彰化縣長。

國民黨民代說，縣長和縣議長之間本來就要「擇一」，總不能又要縣長、又要縣議長，謝家必須協調，他沒被謝家長輩拜訪到，可是同黨之間傳出謝家長輩開始為謝典霖固樁並不意外，畢竟謝家如果雙龍抱，一定會被對手政黨狠狠修理。