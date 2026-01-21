快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

選北市？鄭麗君稱考古題 黃暐瀚對比當年回答…2026機率上升

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君，上午出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會。記者林俊良／攝影
行政院副院長鄭麗君，上午出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會。記者林俊良／攝影

民進黨2026誰戰北市長蔣萬安，近日行政院副院長鄭麗君台美關稅談判有功，傳黨勸進鄭出戰。鄭昨回應這是考古題，強調自己是說什麼做什麼的人。媒體人黃暐瀚今在臉書說，這回答被解讀「不選」，但他個人解讀是，儘管鄭「不想選」，但選的機率「直線上升」。

2026九合一選舉

黃暐瀚說，台美關稅談判告一段落，鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。昨天記者會上，鄭麗君再度被問到這題。她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」。

黃暐瀚說，這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但他的解讀卻是「不想選」。所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題」。

黃暐瀚也下結論：第一，鄭麗君無意參選，很明顯；至於黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察；不過鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，他個人判斷，直線上升。

鄭麗君 黃暐瀚

延伸閱讀

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

台美對等貿易協定將簽署 鄭麗君：爭取逾千項關稅豁免

對美談判挑燈夜戰 張惇涵曝總統級宵夜燒餅蔥蛋加豆漿

鄭麗君：美方同意啟動避免雙重課稅協定對談

相關新聞

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘...

柯文哲嘉義掃街1個架拐…掀厭女論戰 她網路聲量突暴增

民眾黨創黨主席柯文哲17日南下嘉義市Long Stay，輔選黨徵召提名市長參選人、立委張啓楷。柯文哲前往北興市場掃街拜票...

長輩出面為謝典霖選縣議長固樁？謝衣鳯：仍爭取參選縣長

彰化縣藍營上周傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，國民黨民代今表示「本來就要擇一，不能...

選北市？鄭麗君稱考古題 黃暐瀚對比當年回答…2026機率上升

民進黨2026誰戰北市長蔣萬安，近日行政院副院長鄭麗君台美關稅談判有功，傳黨勸進鄭出戰。鄭昨回應這是考古題，強調自己是說...

國民黨宜蘭縣長選舉競爭激烈！張勝德、吳宗憲民調拉近在誤差範圍

國民黨中央日前協調有意參選宜蘭縣長的議長張勝德與立委吳宗憲，兩人都堅持不退，訂農曆年後進行民調決定人選。不過，根據最近出...

藍營台中市長「姐弟之爭」 楊瓊瓔否認：我們姊弟本來就很好

國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔16日首度協調未果，江楊「姊弟之爭」，引發基層焦慮。楊瓊瓔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。