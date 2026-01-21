選北市？鄭麗君稱考古題 黃暐瀚對比當年回答…2026機率上升

民進黨2026誰戰北市長蔣萬安，近日行政院副院長鄭麗君台美關稅談判有功，傳黨勸進鄭出戰。鄭昨回應這是考古題，強調自己是說什麼做什麼的人。媒體人黃暐瀚今在臉書說，這回答被解讀「不選」，但他個人解讀是，儘管鄭「不想選」，但選的機率「直線上升」。

黃暐瀚說，台美關稅談判告一段落，鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。昨天記者會上，鄭麗君再度被問到這題。她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」。

黃暐瀚說，這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但他的解讀卻是「不想選」。所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題」。

黃暐瀚也下結論：第一，鄭麗君無意參選，很明顯；至於黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察；不過鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，他個人判斷，直線上升。