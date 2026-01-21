國民黨宜蘭縣長選舉競爭激烈！張勝德、吳宗憲民調拉近在誤差範圍

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議長張勝德（右）、國民黨立委吳宗憲爭取參選縣長黨內提名，努力勤跑基層。據了解，兩人目前的民調數字拉得很近，幾乎在誤差範圍內。圖／聯合報資料照
國民黨中央日前協調有意參選宜蘭縣長的議長張勝德與立委吳宗憲，兩人都堅持不退，訂農曆年後進行民調決定人選。不過，根據最近出現的幾份民調顯示，張勝德與吳宗憲的支持度已經拉到極為接近，互有輸贏，上個月黨中央掌握一份民調數字，吳落後張的民調差距只有2個百分點。

2026九合一選舉

這份2%誤差範圍民調數字，依照政黨傾向對比個人支持度，政黨傾向支持國民黨、民眾黨受訪者中，支持吳宗憲選縣長的領先張勝德均超過20個百分點；但政黨傾向支持民進黨的受訪者中，吳宗憲則大輸張勝德約30幾個百分點，最後結果吳宗憲的支持度仍落後。

去年9月也有一份民調，當時張勝德領先藍白綠吳宗憲、陳琬惠及林國漳3人，尤其他與民調第二名的林國漳大幅領先11個百分點；但當時民進黨才剛歷經反罷浪潮衝擊，氣勢低迷，而且林國漳10月才被提名參選，9月民調知名度不足，吳宗憲則尚未積極起跑，幾個月後至今局勢大不同。

縣黨部主委林明昌表示，黨中央應該有做民調，而他所聽到的民調數字，張、吳兩人確實拉得很近，但不管最後是誰代表出線參選，結果「就是要能贏」。

本月16日，黨中央邀集張勝德與吳宗憲協調時，吳宗憲建議在農曆年後啟動民調，讓雙方在過年期間有機會再好好「衝一波」，張勝德也同意年後做民調。

據了解，不分區立委吳宗憲從外來「空降」遭地方質疑，戰到目前幾乎勢均力敵，外傳與幾位地方「大老」傾向支持他出線有關，而黃復興黨部也力挺他敢戰、敢言形象，加上他在立法院質詢曝光表現，都是知名度在短時間內竄升的關鍵。

議長張勝德的陸戰實力優於目前所有參選人，號召動員各方資源到位也最快速，以他最近在各鄉鎮市舉辦的10幾幾場懇託會，每場人氣都很熱絡，多位黨公職站台呼籲選民在民調時給予支持，維持穩紮穩打態勢。

張勝德說，他會努力勤跑，爭取最大支持，對於這些民調數字保持平常心，更重申國民黨沒有分裂本錢，「藍藍合」團結才有機會贏得大選，最後不管誰落敗，都要支持出線的一方。

吳宗憲表示，各黨在很多縣市的黨內初選砍到刀刀見骨，他與阿德在競爭過程中，絕對不會口出惡言或揭瘡疤，甚至在農曆年間合體現身、一起拜宮廟也沒關係，期盼國民黨在宜蘭樹立黨內初選君子之爭「典範」。

民調 張勝德 國民黨

