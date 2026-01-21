藍營台中市長「姐弟之爭」 楊瓊瓔否認：我們姊弟本來就很好

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委楊瓊瓔今天到台中建國市場懇託支持「女力接棒」，楊一到市場展現親民作風，沿途跟攤商與民眾問候及互動。記者黃仲裕／攝影
國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔16日首度協調未果，江楊「姊弟之爭」，引發基層焦慮。楊瓊瓔今天強調與江啟臣之間沒有「之爭」，「我們姊弟本來就很好」，目前正在協調中，一切依照黨的提名辦法。

2026九合一選舉

楊瓊瓔今天到台中建國市場懇託支持「女力接棒」，楊一到市場展現親民作風，沿途跟攤商與民眾問候及互動。楊瓊瓔說，「市長楊瓊瓔拜託，讓女生繼續做」。

媒體提問楊瓊瓔與江啟臣之爭，楊最近與江的民調距離拉近。楊瓊瓔受訪說，「我們沒有之爭」、「我們姊弟本來就很好」，任何民調都值得參考與尊敬，也給提點及更加有力道，會好好努力，爭取台中最大勝利。

國民黨台中市長提名陷入膠著，引發基層焦慮，黨主席鄭麗文日前喊「沒理由勸退楊瓊瓔」。楊瓊瓔說，國民黨是個民主政黨，最珍貴的就是民主的傳統，主席所說的是民主與制度的精神。媒體追問黨主席有沒有自己的人選？楊說，「我沒辦法回答這個問題」。

至於下次協調時間與方向？楊瓊瓔說，目前正在協調中，沒有設定什麼方向與時間點，以開放的態度，尊重黨中央。

楊瓊瓔 國民黨 江啟臣

