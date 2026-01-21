大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。由於這次提名都是民進黨現任執政縣市，預計也將邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒延續綠色執政。

民進黨高雄市長初選上演「賴系與非賴系對決」，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人角逐，其中，高雄由新潮流賴瑞隆對上高雄市長陳其邁力挺的邱議瑩，由於賴清德總統也出自新潮流，被黨內認為是「大賴挺小賴」，最終在與國民黨對手柯志恩的對比式民調中，賴瑞隆以0.6個百分點的差距勝出。

台南「妃憲大戰」同是樣上演「賴系與非賴系對決」，林俊憲是賴清德嫡系子弟兵，對比陳亭妃則是鮮明的「非賴系」角色，新潮流大軍同樣在初選全力輔選林俊憲，但最終「高層不敵基層」，陳亭妃與林俊憲在與國民黨對手謝龍介進行對比式民調後，陳亭妃以2.69個百分點差距出線。

嘉義縣長初選由現任立委蔡易餘對上嘉義縣議員黃榮利，與國民黨潛在對手王育敏進行對比式民調，蔡易餘以超過26個百分點的差距壓倒性獲勝。而由於蔡易餘與翁章梁同屬前縣長陳明文欽點的人選，今日正式提名，也有「明文」傳承之意。