快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆陳亭妃蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。由於這次提名都是民進黨現任執政縣市，預計也將邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒延續綠色執政。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長初選上演「賴系與非賴系對決」，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人角逐，其中，高雄由新潮流賴瑞隆對上高雄市長陳其邁力挺的邱議瑩，由於賴清德總統也出自新潮流，被黨內認為是「大賴挺小賴」，最終在與國民黨對手柯志恩的對比式民調中，賴瑞隆以0.6個百分點的差距勝出。

台南「妃憲大戰」同是樣上演「賴系與非賴系對決」，林俊憲是賴清德嫡系子弟兵，對比陳亭妃則是鮮明的「非賴系」角色，新潮流大軍同樣在初選全力輔選林俊憲，但最終「高層不敵基層」，陳亭妃與林俊憲在與國民黨對手謝龍介進行對比式民調後，陳亭妃以2.69個百分點差距出線。

嘉義縣長初選由現任立委蔡易餘對上嘉義縣議員黃榮利，與國民黨潛在對手王育敏進行對比式民調，蔡易餘以超過26個百分點的差距壓倒性獲勝。而由於蔡易餘與翁章梁同屬前縣長陳明文欽點的人選，今日正式提名，也有「明文」傳承之意。

蔡易餘 賴清德 賴瑞隆 陳亭妃 陳其邁

延伸閱讀

柯志恩能贏賴瑞隆？他點關鍵：要吸「反感新系吃銅吃鐵」的淺綠票

陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

高雄藍綠對決柯志恩民調領先賴瑞隆…他指不意外 2點值得關注勝敗難說

相關新聞

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在今天中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘...

柯文哲嘉義掃街1個架拐…掀厭女論戰 她網路聲量突暴增

民眾黨創黨主席柯文哲17日南下嘉義市Long Stay，輔選黨徵召提名市長參選人、立委張啓楷。柯文哲前往北興市場掃街拜票...

影／江啟臣與楊瓊瓔支持者有衝突 江啟臣回應了

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔是誰將代表國民黨選下屆台中市長未定，雙方支持者已有網路空戰，江啟臣今天市場拜票被問到看法時...

影／江啟臣市場送春聯 陪同市議員向攤商喊：江市長向大家拜年

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今天到豐原第一市場送春聯，拜年，台中市議員張瀞分陪同，張瀞分沿路向攤...

昔日「落選頭」補足實戰拼圖 陳鶴文宣布無黨籍參選竹市南區議員

隨著2026年地方選舉將至，曾於2022年代表時代力量參選議員、最終以些微之差成為新竹市南區「落選頭」的陳鶴文，近日掛上...

柯志恩能贏賴瑞隆？他點關鍵：要吸「反感新系吃銅吃鐵」的淺綠票

2026高雄市長選戰，國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆，國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安在臉書說，「柯志恩能贏賴瑞隆？關鍵在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。