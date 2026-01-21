影／江啟臣與楊瓊瓔支持者有衝突 江啟臣回應了

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今天到豐原第一市場送春聯，拜年，台中市議員張瀞分（左）陪同。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今天到豐原第一市場送春聯，拜年，台中市議員張瀞分（左）陪同。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔是誰將代表國民黨選下屆台中市長未定，雙方支持者已有網路空戰，江啟臣今天市場拜票被問到看法時，他呼籲大家理性，民主社會本來有不一樣意見和想法，大家可以自由發言，但是不要互相攻擊。

2026九合一選舉

江啟臣今天到豐原第一市場送春聯，媒體問他，最近他和立委楊瓊瓔的支持者雙方有小磨擦和衝突看法，江啟臣呼籲大家理性，他說民主社會本來有不一樣意見和想法，大家可以自由發言，但是不要互相攻擊，不管今天是黨內或不同黨派都一樣，台灣的民主需要相互尊重，理性看待所有事情，立法院各黨派都有不同支持者和立場，即便是黨內也會有不同想法，希望大家秉持理性態度，為社會和諧與國家穩定發展努力，作為共同目標。

江啟臣說，豐原是他的故鄉，他今天到沿路廣播市場感謝大家，過年前祝大家親春愉快，最重要的還是台中更好，豐原更好，這是他努力目標，2026年是馬年，他祝大家馬到成功，馬上幸福，「我們是幸福城，希望變成旗艦城」，成為全台各縣市的代表城市，台中做得到，豐原是北台中最重要都心，未來發展會跟著大台中一起發展。

江啟臣 豐原

