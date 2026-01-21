柯文哲嘉義掃街1個架拐…掀厭女論戰 她網路聲量突暴增

民眾黨創黨主席柯文哲17日南下嘉義市Long Stay，輔選黨徵召提名市長參選人、立委張啓楷。柯文哲前往北興市場掃街拜票，與攤商、民眾互動合照，畫面網路直播，卻因短短幾秒畫面意外掀起軒然大波。

有眼尖網友從直播影片截圖發現，合照時，擔任張啓楷嘉義服務處副主任、準備再選東區議員的林昱孜，要靠近入鏡，卻在瞬間看到柯文哲左手突然架起手肘、似乎做阻擋動作，還被解讀斜眼一瞪，林昱孜隨即後退一步，臉上露出尷尬神情。

這段畫面被大量轉傳、截圖，在社群平台迅速發酵，引來部分網友批柯文哲「厭女再現」。事件網路延燒，反讓林昱孜知名度聲量快速攀升。

面對輿論延燒，張啓楷與林昱孜反擊是特定網友「青鳥」剪輯操作對立，強調現場並無任何不尊重女性情況。2人呼籲外界不要以片段畫面過度解讀，模糊選舉焦點。林昱孜拍攝短影音回應，槓上惡作劇網友聲明，若要談女權，應該尊重當事人；若是政治鬥爭，也不該拿女性當作攻擊工具。

她直言，外界替她「代言受害」、「安排委屈劇本」，並非尊重女性，「請尊重當事人的說法與意願。」感謝各界關心關注，此事到此為止，未來不再回應相關話題。這起原本用來譏諷、消遣柯文哲「厭女」的風波，卻意外替林昱孜打開曝光度