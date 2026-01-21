柯志恩能贏賴瑞隆？他點關鍵：要吸「反感新系吃銅吃鐵」的淺綠票
2026高雄市長選戰，國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆，國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安在臉書說，「柯志恩能贏賴瑞隆？關鍵在於，如何把綠與非綠對決，轉變為新與非新之戰。」
陳冠安說，根據ETtoday最新民調顯示，柯志恩以44%支持率，勝過賴瑞隆的37.7%。從交叉分析來看，柯志恩之所以贏，在於凝聚9成2泛藍，獲得7成6泛白支持，以及在中間選民領先對手1成4左右。也就是說，柯志恩目前已然獲得非綠選民的支持。此前TVBS的數據，也顯示與ET民調相同的趨勢。
但陳說，這並非柯志恩能贏的原因，真正讓柯志恩贏賴瑞隆6.3%的關鍵，在於目前賴的泛綠支持，只有7成左右。已經凝聚非綠一切力量的柯志恩，才勉強能勝過未凝聚泛綠的賴瑞隆。換句話說，如果賴能有效凝聚泛綠，則高雄市長這仗，仍是五五波的戰局。
陳冠安說，因此對藍營來說，要翻轉高雄的關鍵，就是要跨出非綠基本盤，吸引不滿新潮流、菊系統治，在乎民生議題，反感新系吃銅吃鐵，把高雄的青山綠水變成新潮流金山銀山的淺綠選民和非新力量。「如果高雄市長的主軸，從綠與非綠之戰變成新與非新之戰，則2026，柯志恩就能創造奇蹟。」
