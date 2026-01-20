張勝德爭取宜蘭縣長提名 拋重陽敬老金降至65歲發

國民黨宜蘭縣長提名人選還未定，爭取提名的議長張勝德今天提出「把照顧當日常，打造幸福宜蘭」兩項敬老政策，包括重陽敬老禮金下調至65歲開始發放、長青食堂每餐補助55元；他說，照顧不是嘴上講講，而是要讓長輩「有感」，希望把「照顧」從口號變日常。

張勝德指出，目前宜蘭縣政府重陽敬老禮金從90歲開始發放（原住民80歲），長輩不是等到90歲才開始辛苦，很多人60多歲就已經在為健康、生活操心，所以「照顧長輩，要趁早」，他提出65歲以上長輩納入全縣重陽敬老禮金發放對象，依年紀逐漸調高，讓制度更公平、也更尊重。

發放規畫方案：65至69歲每人600元、70至79歲每人800元、80至89歲每人1000元，80至89歲原住民長輩提高為 2000元，90至99歲每人2000元，100歲以上人瑞發給2萬元。

張勝德強調，這是縣政府「加發」的敬老禮金，原本鄉鎮市公所發放的敬老金不受影響或縮減，估算每年經費約7909萬元，這不是花錢撒幣，而是把縣府對長輩的感謝，實實在在送到大家手上。

第二項敬老政策，長青食堂提高補助每餐55元。張勝德說，宜蘭學童營養午餐政策推動多年，一個孩子念到國中畢業，家庭大約可省下10萬元，這套制度已成為其他縣市學習對象。

「孩子重要，長輩也一樣重要！」張勝德說，宜蘭長青食堂每天約有7500位長輩用餐，目前縣府補助各長青食堂行政作業費，用於支持性補助長輩餐費每餐約20幾元，剩下由長者自行負擔；他主張由縣政府補助每餐55元，長者大約只需再負擔20元至30元，負擔不高，珍惜資源共享。

張勝德強調，長青食堂不是便當店，而且透過社區鄰里民眾的烹煮供餐、自助互助等模式，鼓勵家長走出來用餐，聊天交流與關懷，試算調高用餐補助，只需增加5890萬元預算，就能讓長輩吃得營養安心，也讓家人更放心。

「照顧長輩是最溫暖的初心、貼心及最實在的施政良心」。張勝德表示，若未來有機會承擔更大責任，敬老政策一定會是縣府施政中最暖心的一塊，因為在他心中，照顧長輩從來都不是福利的施捨給予，而是主政者最基本的良心。