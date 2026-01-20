快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

林國漳參選縣長提照顧消防員 藍白轟「好意思講」請行政院依法編預算

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨縣長參選人林國漳提出照顧消防員3政策。國民黨參選人吳宗憲今天2問林國漳，政策需要經費，行政院未通過財劃法，也未依法編列警消退休金，空喊照顧？民眾黨參選人陳琬惠諷刺林國漳「好意思講」，先讓行政院依法編列預算。圖／吳宗憲團隊提供
民進黨縣長參選人林國漳提出照顧消防員3政策。國民黨參選人吳宗憲今天2問林國漳，政策需要經費，行政院未通過財劃法，也未依法編列警消退休金，空喊照顧？民眾黨參選人陳琬惠諷刺林國漳「好意思講」，先讓行政院依法編列預算。圖／吳宗憲團隊提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天提出照顧消防員3政策，增加人力、為民服務勤務檢討委外、提高義消意外保險與協勤補助。國民黨參選人吳宗憲今天2問林國漳，做這些需要經費，行政院遲未通過財劃法，也未依法編列警消退休金，空喊照顧？民眾黨參選人陳琬惠則諷刺林國漳「好意思講」。

2026九合一選舉

林國漳昨強調，照顧消防人員不能只停留在口頭感謝，更必須落實在人力、制度與生命安全的保障，接著提出3項政策。對此，民眾黨參選人陳琬惠喊話林顧問「先讓行政院依法編列預算，不要惡意賴帳」。

國民黨縣長參選人吳宗憲表示，他先前與宜蘭、花蓮與台東等地的退休警察開會，針對行政院仍然沒有在今年度總預算中編列修法通過後的警消退休金，目前委由律師準備訴訟中。昨天是消防員節，很遺憾仍未看到行政院釋出善意。

他說，警消是公務體系最危險的職業之一，很多基層警消對於自身權益，常用「今日公祭、明日忘記」來自嘲。

吳宗憲質疑行政院顧問林國漳提的照顧消防員3政策，這些不是目前就已經在做，就是欠缺中央經費支持，而且若不提高待遇，誰想「用命來當警消」？

詢問消防署宜蘭縣消防人力，現有員額395人，預算員額480人，1月份會有特考班人力加入。吳宗憲表示，正式編制員額是521人，增加人力需更多經費支持。

吳宗憲向行政院顧問林國漳提出2點質疑，首先，警消退休金行政院為何不願依法編列？其次，無論是補蜂、抓蛇或購買消防設備，及增防員額、約聘人力都需要經費，為何不願意支持三讀後的財劃法？讓縣府更有財源來擴充警消設備，確保執勤安全。

他期盼林顧問能夠發揮關鍵力量，不再讓「有事才找警消」這心酸話繼續出現，讓宜蘭縣警消工作環境及待遇更好。

行政院 人力 林國漳 宜蘭

延伸閱讀

藍宜蘭縣長人選未確定 吳宗憲曝協調會氣氛…拍板2月底前全民調決定

吳宗憲也被迷倒！黑旋風驚人身分曝光

拚提名！吳宗憲「一腳一步走出蘭陽新道路」起跑 拋教育4大政策

國民黨文傳會副主委拍桌怒吼嚇哭黨工 黨中央開鍘

相關新聞

新北市長最新選情民調！李四川領先她15個百分點 蘇巧慧說話了

TVBS民調中心今天公布新北市長選情民調指出，台北市副市長李四川以47%領先蘇巧慧15個百分點。蘇巧慧今天表示，自己掌握...

陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」告一段落後，黨內整合動向備受關注，立委陳亭妃今早前往台南市議會拜會，與民進黨團進行會談...

林國漳參選縣長提照顧消防員 藍白轟「好意思講」請行政院依法編預算

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天提出照顧消防員3政策，增加人力、為民服務勤務檢討委外、提高義消意外保險與協勤補助。國民黨參...

雲林民進黨鄉鎮市長選舉登記突喊卡 破例填寫意向書引議論

民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。黨部說明，因多位現任縣議員有意轉換跑道...

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，過往派系恩怨重，初選期間包括正副議長等多數黨籍議員、無黨泛綠共25名力挺立委林俊...

影／黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。