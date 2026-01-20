林國漳參選縣長提照顧消防員 藍白轟「好意思講」請行政院依法編預算

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天提出照顧消防員3政策，增加人力、為民服務勤務檢討委外、提高義消意外保險與協勤補助。國民黨參選人吳宗憲今天2問林國漳，做這些需要經費，行政院遲未通過財劃法，也未依法編列警消退休金，空喊照顧？民眾黨參選人陳琬惠則諷刺林國漳「好意思講」。

林國漳昨強調，照顧消防人員不能只停留在口頭感謝，更必須落實在人力、制度與生命安全的保障，接著提出3項政策。對此，民眾黨參選人陳琬惠喊話林顧問「先讓行政院依法編列預算，不要惡意賴帳」。

國民黨縣長參選人吳宗憲表示，他先前與宜蘭、花蓮與台東等地的退休警察開會，針對行政院仍然沒有在今年度總預算中編列修法通過後的警消退休金，目前委由律師準備訴訟中。昨天是消防員節，很遺憾仍未看到行政院釋出善意。

他說，警消是公務體系最危險的職業之一，很多基層警消對於自身權益，常用「今日公祭、明日忘記」來自嘲。

吳宗憲質疑行政院顧問林國漳提的照顧消防員3政策，這些不是目前就已經在做，就是欠缺中央經費支持，而且若不提高待遇，誰想「用命來當警消」？

詢問消防署宜蘭縣消防人力，現有員額395人，預算員額480人，1月份會有特考班人力加入。吳宗憲表示，正式編制員額是521人，增加人力需更多經費支持。

吳宗憲向行政院顧問林國漳提出2點質疑，首先，警消退休金行政院為何不願依法編列？其次，無論是補蜂、抓蛇或購買消防設備，及增防員額、約聘人力都需要經費，為何不願意支持三讀後的財劃法？讓縣府更有財源來擴充警消設備，確保執勤安全。

他期盼林顧問能夠發揮關鍵力量，不再讓「有事才找警消」這心酸話繼續出現，讓宜蘭縣警消工作環境及待遇更好。