快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

雲林民進黨鄉鎮市長選舉登記突喊卡 破例填寫意向書引議論

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。黨部說明，因多位現任縣議員有意轉換跑道，選對會建議先蒐集鄉鎮市長參選意向，通盤檢視議員與鄉鎮市長選情，進行整體布局，這也是雲林縣黨部首度以意向書方式，作為提名與布局的重要依據。

2026九合一選舉

縣黨部上周已完成縣議員登記，原規畫提名18席，實際僅14人完成登記，現任10席議員中，也只有5人登記爭取連任。黨內指出，在部分議員評估轉戰鄉鎮市長情況下，若貿然啟動登記，恐影響整體選戰配置，因此決定調整作法。但此舉也引起黨員議論，認為對依規則登記的人不公平。

自昨日至今中午已有8人完成填寫參選意向書，其中林內鄉、褒忠鄉各2人，水林鄉、莿桐鄉、斗六市、元長鄉各1人，名單中包含非民進黨籍人士。

現任第一選區議員張維崢欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，今在9名村長及多位鄉代力挺陪同下，到縣黨部完成意願表填寫，他表示，他是公共財，理應傾聽民意、為民服務，基層民代多次懇託他參選鄉長，為讓好山好水的林內鄉能有好的發展，經過長考，決定參選林內鄉長。

他強調，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調，同時要向本屆議員選舉的支持者致意，不管位階如何轉換，他的服務都在，只要有需要服務的地方，定會全力協助。

縣議員、縣黨部執行長蔡永富表示，雲林縣由國民黨執政，是民進黨艱困選區，縣黨部已有共識「海納百川」，不論是否具民進黨黨籍，只要願意為民進黨爭取勝利、具備意願與實力的人才，都可於本周五前到黨部填寫鄉鎮市長選舉意向書。後續將由選對會評估，若屬無黨籍但具競爭力人選，不排除以協調、徵召方式推出。

一名黨公職表示，縣黨部透過意向書全面盤點戰力，並對非民進黨籍人士敞開大門，目的在於因應艱困選區現實，透過精準提名、避免內耗，力求在2026年地方選舉中「強棒出擊」，提高整體勝算。

民進黨雲林縣現任第一選區議員張維崢（前排中）欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，今在9名村長及多位鄉代力挺陪同下，到縣黨部完成意願表填寫。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣現任第一選區議員張維崢（前排中）欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，今在9名村長及多位鄉代力挺陪同下，到縣黨部完成意願表填寫。記者陳雅玲／攝影

議員 民進黨

延伸閱讀

在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

立法院長韓國瑜 接見滯留阿布達比返台雲林陳姓夫婦

民進黨湧言會 推11新秀搶政治版圖

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

相關新聞

陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」告一段落後，黨內整合動向備受關注，立委陳亭妃今早前往台南市議會拜會，與民進黨團進行會談...

雲林民進黨鄉鎮市長選舉登記突喊卡 破例填寫意向書引議論

民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。黨部說明，因多位現任縣議員有意轉換跑道...

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，過往派系恩怨重，初選期間包括正副議長等多數黨籍議員、無黨泛綠共25名力挺立委林俊...

黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君...

新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色

國民黨主席鄭麗文希望在農曆過年前完成黨內新北市長人選提名，新北市長侯友宜今天表示，會扮演好他自己的角色，在適當時間找出最...

藍營台中市長人選持續難產…白營也看不下去 議員參選人挺「他」

國民黨台中市長選戰陷入內戰，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意出戰，黨中央16日協調無果，恐拖到年後。民眾黨台中市黨部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。