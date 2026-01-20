雲林民進黨鄉鎮市長選舉登記突喊卡 破例填寫意向書引議論

民進黨雲林縣黨部原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，昨卻臨時喊卡，改填寫「參選意向書」。黨部說明，因多位現任縣議員有意轉換跑道，選對會建議先蒐集鄉鎮市長參選意向，通盤檢視議員與鄉鎮市長選情，進行整體布局，這也是雲林縣黨部首度以意向書方式，作為提名與布局的重要依據。

縣黨部上周已完成縣議員登記，原規畫提名18席，實際僅14人完成登記，現任10席議員中，也只有5人登記爭取連任。黨內指出，在部分議員評估轉戰鄉鎮市長情況下，若貿然啟動登記，恐影響整體選戰配置，因此決定調整作法。但此舉也引起黨員議論，認為對依規則登記的人不公平。

自昨日至今中午已有8人完成填寫參選意向書，其中林內鄉、褒忠鄉各2人，水林鄉、莿桐鄉、斗六市、元長鄉各1人，名單中包含非民進黨籍人士。

現任第一選區議員張維崢欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，今在9名村長及多位鄉代力挺陪同下，到縣黨部完成意願表填寫，他表示，他是公共財，理應傾聽民意、為民服務，基層民代多次懇託他參選鄉長，為讓好山好水的林內鄉能有好的發展，經過長考，決定參選林內鄉長。

他強調，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調，同時要向本屆議員選舉的支持者致意，不管位階如何轉換，他的服務都在，只要有需要服務的地方，定會全力協助。

縣議員、縣黨部執行長蔡永富表示，雲林縣由國民黨執政，是民進黨艱困選區，縣黨部已有共識「海納百川」，不論是否具民進黨黨籍，只要願意為民進黨爭取勝利、具備意願與實力的人才，都可於本周五前到黨部填寫鄉鎮市長選舉意向書。後續將由選對會評估，若屬無黨籍但具競爭力人選，不排除以協調、徵召方式推出。