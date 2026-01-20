陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議會民進黨團總召李宗翰（前排右）、議長邱莉莉（前排中）今會後出面說明，針對黨團提出的3項共識聲明中，陳亭妃僅部分口頭同意且未簽署文件，感到相當遺憾。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」告一段落後，黨內整合動向備受關注，立委陳亭妃今早前往台南市議會拜會，與民進黨團進行會談，盼透過溝通化解歧見、促進合作，會談時間約45分鐘，會後，民進黨團表示，針對黨團提出的3項共識聲明中，陳亭妃僅部分口頭同意且未簽署文件，雙方仍存歧見，後續恐需再進一步協調。

2026九合一選舉

據了解，民進黨團以「民進黨勝選共同聲明」為題，提出3項具體要求，盼陳亭妃做出明確承諾，第一項為「秉持民進黨創黨40周年精神，謹守清廉、勤政、愛鄉土的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二項則要求「不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人」；第3項則是「大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人」。

對於上述3點，陳亭妃在會談中口頭承諾不輔選國民黨籍市議員候選人，第3點也表達尊重黨團自主立場，但對於第一點則未做出具體承諾，亦未在聲明文件上簽名。

民進黨團總召、市議員李宗翰會後受訪指出，陳亭妃已口頭承諾尊重黨團自主產生正、副議長人選，然而針對23位議員連署的共同聲明未予簽署，「感到相當遺憾」。他也坦言，今日會談氣氛與雙方事前期待恐有落差。

台南市議會議長邱莉莉則表示，相信陳亭妃此次拜會具備誠意，但遺憾雙方尚未完全取得共識。她指出，連署聲明的用意在於以公開透明的方式，回應市民關切、化解疑慮，陳亭妃僅止於口頭承諾，未能落實為書面文件，仍令人惋惜。不過，她仍感謝陳亭妃親自到訪，並指出接下來將進入議員初選階段，黨內行程勢必更加繁忙，盼持續保持溝通。

陳亭妃結束拜會後，對於媒體問及會談內容及氣氛，僅簡短回應「OK啦！」，未再多作說明。這場被外界視為黨內「請益破冰之旅」的會面，最終未能在共同聲明上達成共識，也為民進黨台南市黨內整合投下變數。

南市議會民進黨團以「民進黨勝選共同聲明」為題，提出3項具體要求，盼立委陳亭妃做出明確承諾，但陳亭妃並未簽署該份聲明。記者萬于甄／攝影
