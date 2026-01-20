民進黨湧言會 推11新秀搶政治版圖
民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人。
2026九合一選舉
湧言會推薦的新秀市議員人選，高雄市市議員參選人平地原住民巫振興、大寮林園蔡昌達、鳳山鄧巧佩、前鎮小港黃雍琇、左營楠梓張以理，台南市市議員參選人東區卓佩于、中西區北區林建南，中正萬華康家瑋、松山信義郭凡、台北市市議員參選人大安文山劉品妡，以及新北市市議員參選人張志豪共11位，展現世代交替與多元專業的新政治力量；並由湧言會召集人立委王定宇披上競選背帶。最後湧言會召集人立委王定宇及立委林楚茵、黃捷與參選新人一同高呼「凍蒜」口號。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言