民進黨湧言會 推11新秀搶政治版圖

民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人。

湧言會推薦的新秀市議員人選，高雄市市議員參選人平地原住民巫振興、大寮林園蔡昌達、鳳山鄧巧佩、前鎮小港黃雍琇、左營楠梓張以理，台南市市議員參選人東區卓佩于、中西區北區林建南，中正萬華康家瑋、松山信義郭凡、台北市市議員參選人大安文山劉品妡，以及新北市市議員參選人張志豪共11位，展現世代交替與多元專業的新政治力量；並由湧言會召集人立委王定宇披上競選背帶。最後湧言會召集人立委王定宇及立委林楚茵、黃捷與參選新人一同高呼「凍蒜」口號。