快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

民進黨湧言會 推11新秀搶政治版圖

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會 ，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人。由湧言會召集人立委王定宇（右一）披上競選背帶。記者黃義書／攝影
民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會 ，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人。由湧言會召集人立委王定宇（右一）披上競選背帶。記者黃義書／攝影

民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人。

2026九合一選舉

湧言會推薦的新秀市議員人選，高雄市市議員參選人平地原住民巫振興、大寮林園蔡昌達、鳳山鄧巧佩、前鎮小港黃雍琇、左營楠梓張以理，台南市市議員參選人東區卓佩于、中西區北區林建南，中正萬華康家瑋、松山信義郭凡、台北市市議員參選人大安文山劉品妡，以及新北市市議員參選人張志豪共11位，展現世代交替與多元專業的新政治力量；並由湧言會召集人立委王定宇披上競選背帶。最後湧言會召集人立委王定宇及立委林楚茵、黃捷與參選新人一同高呼「凍蒜」口號。

民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會 ，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人，與湧言會召集人立委王定宇（中）及立委林楚茵（中左）、黃捷（中右）與參選新人一同高呼「凍蒜」口號。記者黃義書／攝影
民進黨黨內派系湧言會，上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋 2026 湧言全國議員參選新人」記者會 ，介紹台北、新北、台南、高雄及平地原住民選區，共11位市議員參選人，與湧言會召集人立委王定宇（中）及立委林楚茵（中左）、黃捷（中右）與參選新人一同高呼「凍蒜」口號。記者黃義書／攝影

議員 湧言會

延伸閱讀

林楚茵領軍湧言台北隊包場「冠軍之路」 力薦郭凡以國際視野翻轉松信

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

民進黨湧言會布局地方周二全台大造勢 林楚茵：盼現任新人全壘打

相關新聞

高雄藍綠對決柯志恩民調領先賴瑞隆…他指不意外 2點值得關注勝敗難說

民進黨高雄初選結果上周出爐，「ETtoday民調雲」最新調查，藍綠對決情境下，國民黨立委柯志恩支持度以44.0%領先立委...

陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」告一段落後，黨內整合動向備受關注，立委陳亭妃今早前往台南市議會拜會，與民進黨團進行會談...

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，過往派系恩怨重，初選期間包括正副議長等多數黨籍議員、無黨泛綠共25名力挺立委林俊...

黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君...

新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色

國民黨主席鄭麗文希望在農曆過年前完成黨內新北市長人選提名，新北市長侯友宜今天表示，會扮演好他自己的角色，在適當時間找出最...

藍營台中市長人選持續難產…白營也看不下去 議員參選人挺「他」

國民黨台中市長選戰陷入內戰，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意出戰，黨中央16日協調無果，恐拖到年後。民眾黨台中市黨部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。