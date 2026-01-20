新北藍營母雞即將敲定 洪孟楷：春節拜廟是衝刺黃金檔期

2026選戰升溫，國民黨新北、台中等地縣市長人選遲未定，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文昨說，盼農曆年前完成新北市長人選提名。國民黨立委洪孟楷說，過年期間是衝刺黃金時期，農曆年前敲定人選是對的。

洪孟楷說，農曆年前能夠整合出人選，對於年底的九合一選舉絕對有正向幫助，今年農曆年時間較晚，加上又有9天連假，新北人口多達404萬，民眾過年期間有拜廟習俗，屆時各地廟宇一定非常熱鬧。

對於農曆年前敲定人選的方向，洪表示，感謝黨中央聽見第一線心聲，這也是一個月前單獨跟鄭麗文主席交流時向她當面建議的要點之一。人選敲定後，就能盡快整隊，發揮母雞帶小雞的能量，與市長侯友宜分進合擊，延續新北市執政的成績單。