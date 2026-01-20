快訊

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（灰色衣著者）今早抵達台南市議會時，議長邱莉莉（黑衣者）也上前迎接，雙方氣氛還算和平。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（灰色衣著者）今早抵達台南市議會時，議長邱莉莉（黑衣者）也上前迎接，雙方氣氛還算和平。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，過往派系恩怨重，初選期間包括正副議長等多數黨籍議員、無黨泛綠共25名力挺立委林俊憲，初選之後，陳亭妃面臨黨內整合，今早10點半到台南市議會拜會議長邱莉莉等黨內、無黨籍議員，尋求合作。

2026九合一選舉

陳亭妃會前受訪表示，自初選結果出爐後，已親自致電給每一位民進黨籍市議員，希望能親自傾聽大家的想法，並凝聚黨內共識，因此除向正、副議長拜會外，也與黨團總召李宗翰聯繫，希望近期能安排時間正式拜會議會、黨團等，今天的拜會就是一個「好的開始」。

她指出，透過正式的溝通與請益，能讓大家更了解彼此的理念，共同為台南的未來打拚，下周二也會利用捐贈消防車儀式後，正式向台南市長黃偉哲拜會，進一步針對市政發展交換意見。陳亭妃強調，台南必須贏，且目標是要讓民進黨市議員在未來選戰中達成「全壘打」，唯有內部團結一致，才能展現最堅強的戰鬥力。

台南市議會今由議長邱莉莉率領10多位市議員與立委陳亭妃會談，陳亭妃抵達時，邱莉莉也上前迎接，氣氛和平，而會前挺林市議員蔡筱薇受訪指出，此次拜會沒有預設任何立場，最重要的是建立暢通的溝通管道，凝聚黨內共識，共同為台南的未來發展尋求最大合作空間。

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，立委陳亭妃（左一）今早拜會台南市議長邱莉莉（左二）等多位黨籍、無黨籍市議員，尋求選後黨內整合。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，立委陳亭妃（左一）今早拜會台南市議長邱莉莉（左二）等多位黨籍、無黨籍市議員，尋求選後黨內整合。記者萬于甄／攝影

