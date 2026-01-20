快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（右）因對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈。記者黃婉婷／攝影
行政院副院長鄭麗君（右）因對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈。記者黃婉婷／攝影

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君今天在台美關稅談判記者會上直球回應，她直呼「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數」；她強調，自己是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。

2026九合一選舉

目前民進黨在台北市長提名卡關，黨內將鄭麗君出戰視為「大亮點」，但黨政人士坦言，最大問題出在「個人意願」，就看身兼黨主席的賴清德總統能否說服；回顧2018年、2022年鄭被問及是否參選台北市長時，她多稱「沒有參選規劃」，強調自己更傾向政策研究與智庫工作。

鄭麗君 關稅談判 北市

延伸閱讀

2500億美元信保 鄭麗君：預計分5期 保證專款最高100億美元

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

鄭麗君今說明台美關稅 藍委：實質審查

接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

相關新聞

高雄藍綠對決柯志恩民調領先賴瑞隆…他指不意外 2點值得關注勝敗難說

民進黨高雄初選結果上周出爐，「ETtoday民調雲」最新調查，藍綠對決情境下，國民黨立委柯志恩支持度以44.0%領先立委...

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，過往派系恩怨重，初選期間包括正副議長等多數黨籍議員、無黨泛綠共25名力挺立委林俊...

黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君...

新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色

國民黨主席鄭麗文希望在農曆過年前完成黨內新北市長人選提名，新北市長侯友宜今天表示，會扮演好他自己的角色，在適當時間找出最...

藍營台中市長人選持續難產…白營也看不下去 議員參選人挺「他」

國民黨台中市長選戰陷入內戰，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意出戰，黨中央16日協調無果，恐拖到年後。民眾黨台中市黨部...

綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」

民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。