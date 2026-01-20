聽新聞
黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭麗君出戰台北市長聲浪愈發強烈。鄭麗君今天在台美關稅談判記者會上直球回應，她直呼「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數」；她強調，自己是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。
2026九合一選舉
目前民進黨在台北市長提名卡關，黨內將鄭麗君出戰視為「大亮點」，但黨政人士坦言，最大問題出在「個人意願」，就看身兼黨主席的賴清德總統能否說服；回顧2018年、2022年鄭被問及是否參選台北市長時，她多稱「沒有參選規劃」，強調自己更傾向政策研究與智庫工作。
