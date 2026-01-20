新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色
國民黨主席鄭麗文希望在農曆過年前完成黨內新北市長人選提名，新北市長侯友宜今天表示，會扮演好他自己的角色，在適當時間找出最適合人。
2026九合一選舉
國民黨備戰2026縣市長選戰，新北、台中市長提名尚未完成協調，引發基層焦慮。鄭麗文昨天說，希望在農曆過年前完成新北市長黨內提名作業。
侯友宜今早前往石門區主持行動治理座談會前，媒體對他對鄭麗文有關新北市長提名期程的看法。侯友宜表示，最重要的請大家放心，他會扮演好他自己的角色，在適當的時間找出最適合的人，希望所有的市政都能夠不斷的延續下去，讓更好的人來為新北市民服務。
